Рейтинг ATP. Синнер укрепил лидерство, Сачко вновь покинул топ-200
В активе Янника – 14 700 очков, украинец занял 207-ю строчку
18 мая Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновила рейтинг игроков.
Первую строчку мирового рейтинга возглавляет итальянский теннисист Янник Синнер. После победы на Мастерсе в Риме, Синнер заработал 350 очков, укрепив свое лидерство. В активе Янника – 14 700 баллов.
На втором месте по-прежнему находится испанский теннисист Карлос Алькарас с 11 960 очками.
В топ-10 рейтинга также произошло несколько изменений.
Седьмое место занял нейтрал Даниил Медведев с активом в 3 760 очков.
Американец Тейлор Фритц опустился на восьмую строчку, а представитель Австралии Алекс де Минаур теперь занимает девятое место.
Представитель Казахстана Александр Бублик веррнулся в топ-10 рейтинга и занял десятую строчку.
Первая ракетка Украины Виталий Сачко опустился на 14 позиций и теперь занимает 207-е место.
Топ-10 рейтинга ATP
Украинцы в рейтинге ATP
