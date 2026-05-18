Рейтинг ATP. Синнер укрепил лидерство, Сачко вновь покинул топ-200

18 мая Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновила рейтинг игроков.

Первую строчку мирового рейтинга возглавляет итальянский теннисист Янник Синнер. После победы на Мастерсе в Риме, Синнер заработал 350 очков, укрепив свое лидерство. В активе Янника – 14 700 баллов.

На втором месте по-прежнему находится испанский теннисист Карлос Алькарас с 11 960 очками.

В топ-10 рейтинга также произошло несколько изменений.

Седьмое место занял нейтрал Даниил Медведев с активом в 3 760 очков.

Американец Тейлор Фритц опустился на восьмую строчку, а представитель Австралии Алекс де Минаур теперь занимает девятое место.

Представитель Казахстана Александр Бублик веррнулся в топ-10 рейтинга и занял десятую строчку.

Первая ракетка Украины Виталий Сачко опустился на 14 позиций и теперь занимает 207-е место.

