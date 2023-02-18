ATP18 февраля 2023, 17:14 |
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Шербур. Манафов выиграл второй челленджер подряд
Украинец снова взял титул в парном разряде
18 февраля 2023, 17:14 |
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Украинский теннисист Владислав Манафов стал победителем хардового челленджера в помещении во французском Шербуре. В финале Манафов вместе с белорусом Иваном Лютаревичем в двух сетах обыграли польский дуэт Кароль Држевецки/Качпер Жук. Матч с двумя тай-брейками продолжался 1 час и 27 минут.
Финал
Кароль Држевецки/Качпер Жук – Владислав Манафов/Иван Лютаревич – 6:7 (10), 6:7 (9)
Для Манафова и Лютаревича это второй титул подряд. Неделю назад они победили в Вильнюсе.
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