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ATP
18 февраля 2023, 17:14 |
71
1

Шербур. Манафов выиграл второй челленджер подряд

Украинец снова взял титул в парном разряде

18 февраля 2023, 17:14 |
71
1
Шербур. Манафов выиграл второй челленджер подряд
ФТУ. Владислав Манафов

Украинский теннисист Владислав Манафов стал победителем хардового челленджера в помещении во французском Шербуре. В финале Манафов вместе с белорусом Иваном Лютаревичем в двух сетах обыграли польский дуэт Кароль Држевецки/Качпер Жук. Матч с двумя тай-брейками продолжался 1 час и 27 минут.

Финал

Кароль Држевецки/Качпер Жук – Владислав Манафов/Иван Лютаревич – 6:7 (10), 6:7 (9)

Для Манафова и Лютаревича это второй титул подряд. Неделю назад они победили в Вильнюсе.

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ATP Шербур Владислав Манафов Иван Лютаревич
Источник Sport.ua
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Andrey_1992
оце крутий парник намічається для України
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