Орлов преодолел квалификацию на ATP челенджере в Шымкенте
Владислав обыграл Жерара Кампану Ли в финальном раунде
Украинский теннисист Владислав Орлов (ATP 530) вышел в основную сетку на ATP челенджере в Шымкенте, Казахстан.
Орлов одолел представителя Южной Кореи Жерара Кампану Ли (ATP 664) в двух сетах за 1 час и 55 минут – 6:4, 6:3.
Это была первая очная встреча игроков.
Украинец также сыграет на этом турнире в мужском парном разряде вместе с представителем Узбекистана Сергеем Фоминым. Матч с дуэтом Никита Белозерцев / Алексей Крутых запланирован на 21 апреля.
В мужском одиночном разряде на челенджере в Шымкенте играет еще один украинец – Олег Приходько. Приходько сыграет стартовый поединок с представителем Казахстана Тимофеем Скатовым, 21 апреля.
ATP челенджер Шымкент. Грунт. Квалификация
Владислав Орлов [3] – Жерар Кампана Ли [8] – 6:4, 6:3
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Игрок может быть готов сменить команду
Футболист может вскоре вернуться в футбол