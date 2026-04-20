Орлов преодолел квалификацию на ATP челенджере в Шымкенте

Украинский теннисист Владислав Орлов (ATP 530) вышел в основную сетку на ATP челенджере в Шымкенте, Казахстан.

Орлов одолел представителя Южной Кореи Жерара Кампану Ли (ATP 664) в двух сетах за 1 час и 55 минут – 6:4, 6:3.

Это была первая очная встреча игроков.

Украинец также сыграет на этом турнире в мужском парном разряде вместе с представителем Узбекистана Сергеем Фоминым. Матч с дуэтом Никита Белозерцев / Алексей Крутых запланирован на 21 апреля.

В мужском одиночном разряде на челенджере в Шымкенте играет еще один украинец – Олег Приходько. Приходько сыграет стартовый поединок с представителем Казахстана Тимофеем Скатовым, 21 апреля.

ATP челенджер Шымкент. Грунт. Квалификация

