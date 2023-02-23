Товарищеские матчи
23.02.2023 16:00 - : -
Украина. Премьер лига23 февраля 2023, 07:40 |
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Динамо Киев – Ауда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча 23 февраля в 16:00
23 февраля 2023, 07:40 |
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В четверг, 23-го февраля, состоится поединок товарищеского матча, в котором сразятся «Динамо» Киев и латвийская «Ауда». Матч пройдет в Анталье (Турция), на поле стадиона «Mardan Stadium», начало в 16:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев – «Ауда», за которой можно следить в украинской версии сайта.
Динамо – Ауда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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