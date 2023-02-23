В четверг, 23-го февраля, состоится поединок товарищеского матча, в котором сразятся «Динамо» Киев и латвийская «Ауда». Матч пройдет в Анталье (Турция), на поле стадиона «Mardan Stadium», начало в 16:00.

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Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев – «Ауда», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Динамо – Ауда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция