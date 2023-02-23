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Товарищеские матчи
Динамо Киев
23.02.2023 16:00 - : -
Ауда
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
23 февраля 2023, 07:40 |
159
0

Динамо Киев – Ауда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча 23 февраля в 16:00

23 февраля 2023, 07:40 |
159
0
Динамо Киев – Ауда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо Киев

В четверг, 23-го февраля, состоится поединок товарищеского матча, в котором сразятся «Динамо» Киев и латвийская «Ауда». Матч пройдет в Анталье (Турция), на поле стадиона «Mardan Stadium», начало в 16:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев – «Ауда», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Динамо – Ауда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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