Цуренко в борьбе обыграла итальянку и вышла в основу турнира в Мексике

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 101) пробилась в основую сетку хардового турнира серии WTA 250 в Мериде (Мексика).

В финальном раунде квалификации 33-летняя украинка в трех сетах обыграла Лукрецию Стефанини (Италия, WTA 127) за 3 часа и 2 минуты.

WTA 250 Мерида. Хард. Квалификация

Леся Цуренко (Украина) – Лукреция Стефанини (Италия) – 4:6, 6:3, 7:5

В первом раунде отбора Цуренко уверенно переиграла Кэролайн Доулхайд.

Отметим, что в основе турнира в Мериде также сыграет и Катерина Байндл.