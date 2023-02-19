WTA19 февраля 2023, 22:22 |
1107
2
Цуренко в борьбе обыграла итальянку и вышла в основу турнира в Мексике
Леся в трех сетах выиграла у Лукреции Стефанини
19 февраля 2023, 22:22 |
1107
2
Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 101) пробилась в основую сетку хардового турнира серии WTA 250 в Мериде (Мексика).
В финальном раунде квалификации 33-летняя украинка в трех сетах обыграла Лукрецию Стефанини (Италия, WTA 127) за 3 часа и 2 минуты.
WTA 250 Мерида. Хард. Квалификация
Леся Цуренко (Украина) – Лукреция Стефанини (Италия) – 4:6, 6:3, 7:5
В первом раунде отбора Цуренко уверенно переиграла Кэролайн Доулхайд.
Отметим, что в основе турнира в Мериде также сыграет и Катерина Байндл.
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Комментарии 2
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Молодець Леся, що витримала тригодинний матч.
Чьотири перемоги за добу, непогано, але якість викликає запитання.
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