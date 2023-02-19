Байндл получила первую соперницу на турнире в Мексике

Состоялась жеребьевка основной сетки на хардовом турнире WTA 250 в Мериде (Мексика).

Украинская теннисистка Катерина Байндл (№87 WTA) в стартовом матче сразится с Татьяной Марией из Германии (№72 WTA).

Ранее девушки провели один матч, победила украинка.

Отметим, что в квалификации соревнований под названием Merida Open Makron пока что успешно выступает еще одна украинка Леся Цуренко, которая пробилась в финал отбора.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА