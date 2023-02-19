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  4. Байндл получила первую соперницу на турнире в Мексике
WTA
19 февраля 2023, 10:51 |
276
1

Байндл получила первую соперницу на турнире в Мексике

На старте соревнований Катерина сразится с Татьяной Марией из Германии

19 февраля 2023, 10:51 |
276
1
Байндл получила первую соперницу на турнире в Мексике
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

Состоялась жеребьевка основной сетки на хардовом турнире WTA 250 в Мериде (Мексика).

Украинская теннисистка Катерина Байндл (№87 WTA) в стартовом матче сразится с Татьяной Марией из Германии (№72 WTA).

Ранее девушки провели один матч, победила украинка.

Отметим, что в квалификации соревнований под названием Merida Open Makron пока что успешно выступает еще одна украинка Леся Цуренко, которая пробилась в финал отбора.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

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Катерина Байндл (Козлова) Татьяна Мария WTA Мерида
Источник Sport.ua
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