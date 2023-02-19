WTA19 февраля 2023, 10:51 |
276
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Байндл получила первую соперницу на турнире в Мексике
На старте соревнований Катерина сразится с Татьяной Марией из Германии
19 февраля 2023, 10:51 |
276
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Состоялась жеребьевка основной сетки на хардовом турнире WTA 250 в Мериде (Мексика).
Украинская теннисистка Катерина Байндл (№87 WTA) в стартовом матче сразится с Татьяной Марией из Германии (№72 WTA).
Ранее девушки провели один матч, победила украинка.
Отметим, что в квалификации соревнований под названием Merida Open Makron пока что успешно выступает еще одна украинка Леся Цуренко, которая пробилась в финал отбора.
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