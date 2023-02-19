Цуренко на старте квалификации к турниру в Мексике разгромила американку

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 101) в первом раунде отбора к хардовому турниру серии WTA 250 в Мериде уверенно обыграла американку Кэролайн Доулхайд (WTA 185) в двух сетах за 1 час и 31 минуту.

WTA 250 Мерида. Хард. Первый раунд квалификации

Леся Цуренко (Украина) – Кэролайн Доулхайд (США) – 6:2, 6:4

За матч Леся ни разу не отдала свою подачу.

В финале отбора Цуренко встретится с Лукрецией Стефанини.