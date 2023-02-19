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  4. Цуренко на старте квалификации к турниру в Мексике разгромила американку
WTA
19 февраля 2023, 00:55 |
37
0

Цуренко на старте квалификации к турниру в Мексике разгромила американку

Украинка в двух сетах разобралась с Кэролайн Доулхайд

19 февраля 2023, 00:55 |
37
0
Цуренко на старте квалификации к турниру в Мексике разгромила американку
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 101) в первом раунде отбора к хардовому турниру серии WTA 250 в Мериде уверенно обыграла американку Кэролайн Доулхайд (WTA 185) в двух сетах за 1 час и 31 минуту.

WTA 250 Мерида. Хард. Первый раунд квалификации

Леся Цуренко (Украина) – Кэролайн Доулхайд (США) – 6:2, 6:4

За матч Леся ни разу не отдала свою подачу.

В финале отбора Цуренко встретится с Лукрецией Стефанини.

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Кэролайн Доулхайд Леся Цуренко WTA Мерида
Источник Sport.ua
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