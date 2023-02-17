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Лига Европы
Ювентус
16.02.2023, FT 1 : 1
Нант
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Лига Европы
17 февраля 2023, 05:24 | Обновлено 17 февраля 2023, 05:33
146
0

Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Поедем в Нант, чтобы сыграть финал»

Итальянец признался в разочаровании

17 февраля 2023, 05:24 | Обновлено 17 февраля 2023, 05:33
146
0
Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Поедем в Нант, чтобы сыграть финал»
Getty Images/Global Images Ukraine. Массимилиано Аллегри

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал оценку игре с «Нантом» (1:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Мы знали об опасностях этой игры. Победа в еврокубках никогда не дается легко. Нам удалось быстро забить, имели шанс сделать 2:0, но это футбол. После того, как повели в счете, «Юве» стал медленнее двигаться с мячом. После этого удара и 1:1 мы снова стали более агрессивными, и у нас были моменты, чтобы вернуть преимущество, но этого не произошло. Мы поедем в Нант, чтобы сыграть финал, это будет другой матч, потому что обе команды должны будут побеждать», – рассказал Аллегри.

Ответную игру во Франции «Нант» и «Ювентус» проведут 23 февраля.

Ювентус – Нант – 1:1

Голы: Влахович, 13 – Бла, 60

События матча

60’
ГОЛ ! Мяч забил Людовик Блас (Нант).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Ювентус).
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Массимилиано Аллегри Ювентус Лига Европы
Источник L'Equipe
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