В четверг, 16 февраля, в Турине на стадионе «Альянц Стэдиум» состоится первый матч предварительного раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА по футболу, в котором сыграют туринский «Ювентус» и французский «Нант». Стартовый свисток португальского рефери Жоау Педру Пиньейры прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Ювентус



В промежутке времени между завершением чемпионата мира-2022 в Катаре и возобновлением еврокубковых состязаний представители ведущих стран футбольной Европы увлеченно старались играть в футбол. Однако у туринского «Ювентуса» вновь нашелся собственный эксклюзивный путь, и итальянский гранд в очередной раз оказался в эпицентре грандиозного скандала, связанного с финансовыми махинациями.

Европу, в целом, сейчас достаточно сильно трясет именно в фискальном контексте, но в то время как французский «Пари Сен-Жермен» и английский «Манчестер Сити» только получают намеки на возможные проблемы, «зебры» уже отправлены в нокдаун снятием 15 очков в чемпионате, а в ближайшее время к ним может прилететь как очередной штраф в плане набранных баллов, так и вовсе исключение из Серии A.

Очевидно, что в таких условиях о каком-либо будущем думать не приходится. Уже сейчас создается впечатление, что следующую еврокубковую кампанию «бьянконери» будут пропускать по понятным причинам. Однако есть еще один интересный вариант, при котором потенциальный участник Серии B окажется на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА. Для этого «Ювентусу» предстоит прыгнуть выше головы, начав показывать стабильные результаты в формате битвы на вылет.

К счастью, главный тренер туринцев, Массимилиано Аллегри, как раз специализируется на качественной психологической работе с командой. Достаточно посмотреть лишь на недавний матч «Юве» против римского «Лацио» в Кубке Италии (1:0), хотя незадолго до этого команда Маурицио Сарри попросту уничтожила «Милан» на своем поле (4:0). У «зебр» сейчас неплохой период в чемпионате, и поскольку им действительно ничего не светит в Серии A, то еврокубки остаются редкой возможностью показать себя.

Нант



Ни в одной из европейских лиг девятой команде по итогам очередного розыгрыша национального первенства не достается путевка в еврокубки, если только она при этом не соблюдает дополнительное условие. Победа в Кубке Франции дает возможность коллективу-триумфатору попасть напрямую на групповой этап Лиги Европы УЕФА, чем и воспользовался в прошлой кампании «Нант».

Это был действительно большой успех команды Антуана Комбуаре, которая тогда методично разбиралась с «Монако» и «Ниццей» на пути к заветному трофею. Многие могут сказать, что турнирная сетка у «канареек» была не такой уж и сложно, и будут правы, однако это нисколько не уменьшает их вклад в успех. Так или иначе – первая громкая победа от момента завоевания Кубка лиги-2001/02.

Однако начало текущей кампании для «желтых» было попросту ужасным. Команда Комбуаре провалилась на самом старте, когда победы над «Тулузой» и «Олимпиакосом» были для нее единственными за почти четыре месяца. При этом, руководство клуба сохранило веру в главного тренера, и поступенно коллектив начал набирать обороты.

Спохватились, к слову, достаточно вовремя, а иначе бы не вышли из группы Лиги Европы с «Фрайбургом» и «Карабахом» в составе, что было бы сродни провалу. К слову, «Нант» обеспечил себе евровесну с почти двукратным преимуществом количества пропущенных над забитыми мячами (11 против 6), что многое может сказать о игровой модели этой команды.

Ориентировочные составы



«Ювентус»: Щесны – Алекс Сандро, Бремер, Данило – Костич, Рабио, Локателли, Фаджоли, Куадрадо – Ди Мария – Влахович.

«Нант»: Ляфон – Хаджам, Жиротто, Кастеллетто, Сентонз – Мутуссами, Сиссоко – Гессан, Молле, Бла – Делор.

Не сыграют: Ихаттарен, Милик, Миретти, Петерс, Погба, Кайо, Бонуччи – Мерлен, Ганаго, Симон.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящей игре хозяева будут ближе к успеху при результативном футболе. Нашей ставкой будет позиция – «Ювентус» не проиграет и ТБ 2.5 с коэффициентом 2.02 по линии Parimatch.

16 февраля, четверг