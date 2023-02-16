Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ювентус – Нант. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Лига Европы
Ювентус
16.02.2023 22:00 - : -
Нант
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
16 февраля 2023, 01:38 | Обновлено 16 февраля 2023, 02:14
22
0

Ювентус – Нант. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Возможно, последний шанс туринцев добыть европейский кубок в ближайшие годы

16 февраля 2023, 01:38 | Обновлено 16 февраля 2023, 02:14
22
0
Ювентус – Нант. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 16 февраля, в Турине на стадионе «Альянц Стэдиум» состоится первый матч предварительного раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА по футболу, в котором сыграют туринский «Ювентус» и французский «Нант». Стартовый свисток португальского рефери Жоау Педру Пиньейры прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Ювентус


В промежутке времени между завершением чемпионата мира-2022 в Катаре и возобновлением еврокубковых состязаний представители ведущих стран футбольной Европы увлеченно старались играть в футбол. Однако у туринского «Ювентуса» вновь нашелся собственный эксклюзивный путь, и итальянский гранд в очередной раз оказался в эпицентре грандиозного скандала, связанного с финансовыми махинациями.

Европу, в целом, сейчас достаточно сильно трясет именно в фискальном контексте, но в то время как французский «Пари Сен-Жермен» и английский «Манчестер Сити» только получают намеки на возможные проблемы, «зебры» уже отправлены в нокдаун снятием 15 очков в чемпионате, а в ближайшее время к ним может прилететь как очередной штраф в плане набранных баллов, так и вовсе исключение из Серии A.

Очевидно, что в таких условиях о каком-либо будущем думать не приходится. Уже сейчас создается впечатление, что следующую еврокубковую кампанию «бьянконери» будут пропускать по понятным причинам. Однако есть еще один интересный вариант, при котором потенциальный участник Серии B окажется на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА. Для этого «Ювентусу» предстоит прыгнуть выше головы, начав показывать стабильные результаты в формате битвы на вылет.

К счастью, главный тренер туринцев, Массимилиано Аллегри, как раз специализируется на качественной психологической работе с командой. Достаточно посмотреть лишь на недавний матч «Юве» против римского «Лацио» в Кубке Италии (1:0), хотя незадолго до этого команда Маурицио Сарри попросту уничтожила «Милан» на своем поле (4:0). У «зебр» сейчас неплохой период в чемпионате, и поскольку им действительно ничего не светит в Серии A, то еврокубки остаются редкой возможностью показать себя.

Нант


Ни в одной из европейских лиг девятой команде по итогам очередного розыгрыша национального первенства не достается путевка в еврокубки, если только она при этом не соблюдает дополнительное условие. Победа в Кубке Франции дает возможность коллективу-триумфатору попасть напрямую на групповой этап Лиги Европы УЕФА, чем и воспользовался в прошлой кампании «Нант».

Это был действительно большой успех команды Антуана Комбуаре, которая тогда методично разбиралась с «Монако» и «Ниццей» на пути к заветному трофею. Многие могут сказать, что турнирная сетка у «канареек» была не такой уж и сложно, и будут правы, однако это нисколько не уменьшает их вклад в успех. Так или иначе – первая громкая победа от момента завоевания Кубка лиги-2001/02.

Однако начало текущей кампании для «желтых» было попросту ужасным. Команда Комбуаре провалилась на самом старте, когда победы над «Тулузой» и «Олимпиакосом» были для нее единственными за почти четыре месяца. При этом, руководство клуба сохранило веру в главного тренера, и поступенно коллектив начал набирать обороты.

Спохватились, к слову, достаточно вовремя, а иначе бы не вышли из группы Лиги Европы с «Фрайбургом» и «Карабахом» в составе, что было бы сродни провалу. К слову, «Нант» обеспечил себе евровесну с почти двукратным преимуществом количества пропущенных над забитыми мячами (11 против 6), что многое может сказать о игровой модели этой команды.

Ориентировочные составы


«Ювентус»: Щесны – Алекс Сандро, Бремер, Данило – Костич, Рабио, Локателли, Фаджоли, Куадрадо – Ди Мария – Влахович.

«Нант»: Ляфон – Хаджам, Жиротто, Кастеллетто, Сентонз – Мутуссами, Сиссоко – Гессан, Молле, Бла – Делор.

Не сыграют: Ихаттарен, Милик, Миретти, Петерс, Погба, Кайо, Бонуччи – Мерлен, Ганаго, Симон.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящей игре хозяева будут ближе к успеху при результативном футболе. Нашей ставкой будет позиция – «Ювентус» не проиграет и ТБ 2.5 с коэффициентом 2.02 по линии Parimatch.

16 февраля, четверг

«Ювентус» – «Нант»
Турин. «Альянц Стэдиум». 22:00
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO
Арбитр: Жоау Педру Пиньейру (Португалия)
Прогноз Sport.ua – 2:1
Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Барселона – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Бруно ЖЕНЕЗИО: «В Шахтере осталось много игроков высокого уровня»
Барселона – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ювентус Нант Лига Европы прогнозы
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чемпионские амбиции следует придержать. Арсенал не справился с Ман Сити
Футбол | 15 февраля 2023, 23:31 14
Чемпионские амбиции следует придержать. Арсенал не справился с Ман Сити
Чемпионские амбиции следует придержать. Арсенал не справился с Ман Сити

Перенесенный матч 12 тура АПЛ завершился поражением Александра Зинченко и его одноклубников

Не только шинник. Игроков Миная выселили из отеля в Турции
Футбол | 15 февраля 2023, 14:35 8
Не только шинник. Игроков Миная выселили из отеля в Турции
Не только шинник. Игроков Миная выселили из отеля в Турции

Украинской команде пришлось паковать вещи

Боруссия Д – Челси – 1:0. Засуха Мудрика и спринт Адейеми. Видео гола
Футбол | 16.02.2023, 00:12
Боруссия Д – Челси – 1:0. Засуха Мудрика и спринт Адейеми. Видео гола
Боруссия Д – Челси – 1:0. Засуха Мудрика и спринт Адейеми. Видео гола
ВИДЕО. В соцсетях опубликован короткий видеофрагмент драки Миная и шинника
Футбол | 15.02.2023, 02:23
ВИДЕО. В соцсетях опубликован короткий видеофрагмент драки Миная и шинника
ВИДЕО. В соцсетях опубликован короткий видеофрагмент драки Миная и шинника
Хочет в Динамо? Ярмоленко отказался от переезда в Турцию
Футбол | 15.02.2023, 12:27
Хочет в Динамо? Ярмоленко отказался от переезда в Турцию
Хочет в Динамо? Ярмоленко отказался от переезда в Турцию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бросают своих русские. Два клуба из рф не помогли шиннику в драке с Минаем
Бросают своих русские. Два клуба из рф не помогли шиннику в драке с Минаем
14.02.2023, 11:50 3
Футбол
ЧМ-2023 по биатлону. Джима заняла 40 место в индивидуальной гонке
ЧМ-2023 по биатлону. Джима заняла 40 место в индивидуальной гонке
15.02.2023, 17:00 16
Биатлон
Массовая драка в Турции. Игроки Миная схлестнулись с россиянами
Массовая драка в Турции. Игроки Миная схлестнулись с россиянами
14.02.2023, 09:50 16
Футбол
Пьяный русский хамил. Стала известна причина конфликта Миная с шинником
Пьяный русский хамил. Стала известна причина конфликта Миная с шинником
14.02.2023, 11:15 12
Футбол
ФОТО. Чемпион мира оценил зарубу. Усик в Турции поддержал Минай
ФОТО. Чемпион мира оценил зарубу. Усик в Турции поддержал Минай
14.02.2023, 22:59 3
Футбол
Он получил оценку 9.0. Назван лучший игрок матча ПСЖ и Баварии
Он получил оценку 9.0. Назван лучший игрок матча ПСЖ и Баварии
15.02.2023, 05:05 6
Футбол
Драка игроков Миная с шинником. Стали известны подробности инцидента
Драка игроков Миная с шинником. Стали известны подробности инцидента
14.02.2023, 10:50 9
Футбол
Хороший матч. Миколенко получил оценку за игру Эвертона с Ливерпулем
Хороший матч. Миколенко получил оценку за игру Эвертона с Ливерпулем
14.02.2023, 01:52 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности