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Лига Европы
17 февраля 2023, 00:12 | Обновлено 17 февраля 2023, 00:26
58
0

Лига Европы. Севилья разгромила ПСВ, Ювентус не сумел обыграть Нант

16 февраля состоялись первые матчи 1/16 финала Лиги Европы

17 февраля 2023, 00:12 | Обновлено 17 февраля 2023, 00:26
58
0
Лига Европы. Севилья разгромила ПСВ, Ювентус не сумел обыграть Нант
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Севилья

16 февраля состоялись первые матчи 1/16 финала Лиги Европы.

В вечерних поединках Севилья разгромила ПСВ (3:0), а Ювентус не сумел обыграть Нант (1:1).

Лига Европы. 1/16 финала

Первые матчи, 16 февраля

Аякс – Унион Берлин – 0:0

Барселона – Манчестер Юнайтед – 2:2

Голы: Алонсо, 50, Рафинья, 76 – Рэшфорд, 53, Кунде, 59 (автогол)

РБ Зальцбург – Рома – 1:0

Гол: Капальдо, 88

Шахтер – Ренн – 2:1

Голы: Крыськив, 11, Бондаренко, 45+1 (пен) – Токо Экамби, 59

Байер – Монако – 2:3

Голы: Диаби, 48, Вирц, 59 – Градецки, 9 (автогол), Диатта, 74, Дисаси, 90+2

Севилья – ПСВ – 3:0

Голы: Эн Несири, 45+2, Окампос, 50, Гудель, 55.

Спортинг – Мидтьюлланд – 1:1

Голы: Коатес, 90+4 – Ашур, 77.

Ювентус – Нант – 1:1

Голы: Влахович, 13 – Бла, 60

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Лига Европы Байер Монако Севилья ПСВ Спортинг Лиссабон Мидтьюлланд Ювентус Нант
Источник Sport.ua
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