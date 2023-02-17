Лига Европы. Севилья разгромила ПСВ, Ювентус не сумел обыграть Нант
16 февраля состоялись первые матчи 1/16 финала Лиги Европы
16 февраля состоялись первые матчи 1/16 финала Лиги Европы.
В вечерних поединках Севилья разгромила ПСВ (3:0), а Ювентус не сумел обыграть Нант (1:1).
Лига Европы. 1/16 финала
Первые матчи, 16 февраля
Аякс – Унион Берлин – 0:0
Барселона – Манчестер Юнайтед – 2:2
Голы: Алонсо, 50, Рафинья, 76 – Рэшфорд, 53, Кунде, 59 (автогол)
РБ Зальцбург – Рома – 1:0
Гол: Капальдо, 88
Шахтер – Ренн – 2:1
Голы: Крыськив, 11, Бондаренко, 45+1 (пен) – Токо Экамби, 59
Байер – Монако – 2:3
Голы: Диаби, 48, Вирц, 59 – Градецки, 9 (автогол), Диатта, 74, Дисаси, 90+2
Севилья – ПСВ – 3:0
Голы: Эн Несири, 45+2, Окампос, 50, Гудель, 55.
Спортинг – Мидтьюлланд – 1:1
Голы: Коатес, 90+4 – Ашур, 77.
Ювентус – Нант – 1:1
Голы: Влахович, 13 – Бла, 60
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