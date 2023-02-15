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Лига Европы
15 февраля 2023, 17:11 | Обновлено 15 февраля 2023, 17:22
501
3

Хотят в ЛЧ. Ювентус поставил перед Аллегри цель на концовку сезона

Туринцам нужна путевка в чемпионский евротурнир

15 февраля 2023, 17:11 | Обновлено 15 февраля 2023, 17:22
501
3
Хотят в ЛЧ. Ювентус поставил перед Аллегри цель на концовку сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Массимилиано Аллегри

Руководство туринского «Ювентуса» поставило перед главным тренером команды Массимилиано Аллегри задачу выиграть Лигу Европы. Боссы «старой синьоры» считают это лучшей гарантией попадания в Лигу чемпионов будущего сезона.

Как известно, триумфатор ЛЕ становится обладателем прямой путевки в групповой этап розыгрыша Лиги чемпионов.

В турнирной таблице нынешнего чемпионата Италии «Ювентус», будучи лишенным 15 очков из-за дела о финансовых махинациях, занимает 9-е место с 29-ю очками.

В четверг, 16 февраля, туринцы в первом раунде плей-офф Лиги Европы сыграют с французским «Нантом». Игра начнется в 22:00 по Киеву.

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Лига Европы Лига чемпионов Ювентус Массимилиано Аллегри
Источник La Gazzetta dello Sport
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Комментарии 3
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Mike000000
Ну это выполниямая задача.Я сразу подумал после потери 15 очков в Сериа А, что Юве зделает уклон на ЛЕ
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+2
nick07
в принципі завдання більш-менш реальне.
ну і через Серію А також можуть пробитись - 12 балів за 16 матчів цілком реально відіграти
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+1
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