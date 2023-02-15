Хотят в ЛЧ. Ювентус поставил перед Аллегри цель на концовку сезона
Туринцам нужна путевка в чемпионский евротурнир
Руководство туринского «Ювентуса» поставило перед главным тренером команды Массимилиано Аллегри задачу выиграть Лигу Европы. Боссы «старой синьоры» считают это лучшей гарантией попадания в Лигу чемпионов будущего сезона.
Как известно, триумфатор ЛЕ становится обладателем прямой путевки в групповой этап розыгрыша Лиги чемпионов.
В турнирной таблице нынешнего чемпионата Италии «Ювентус», будучи лишенным 15 очков из-за дела о финансовых махинациях, занимает 9-е место с 29-ю очками.
В четверг, 16 февраля, туринцы в первом раунде плей-офф Лиги Европы сыграют с французским «Нантом». Игра начнется в 22:00 по Киеву.
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