Хотят в ЛЧ. Ювентус поставил перед Аллегри цель на концовку сезона

Руководство туринского «Ювентуса» поставило перед главным тренером команды Массимилиано Аллегри задачу выиграть Лигу Европы. Боссы «старой синьоры» считают это лучшей гарантией попадания в Лигу чемпионов будущего сезона.

Как известно, триумфатор ЛЕ становится обладателем прямой путевки в групповой этап розыгрыша Лиги чемпионов.

В турнирной таблице нынешнего чемпионата Италии «Ювентус», будучи лишенным 15 очков из-за дела о финансовых махинациях, занимает 9-е место с 29-ю очками.

Читайте также: Прокуроры требуют снять с Ювентуса еще минимум 20 очков

В четверг, 16 февраля, туринцы в первом раунде плей-офф Лиги Европы сыграют с французским «Нантом». Игра начнется в 22:00 по Киеву.