Прокуроры требуют снять с Ювентуса еще минимум 20 очков

Спортивная прокуратура Итальянской федерации футбола (FIGC) попросит снять с «Ювентуса» еще как минимум 20 очков в Серии А из-за нарушений при выплате заработной платы во время пандемии.

Бьянконери уже были оштрафованы на 15 очков за искусственное завышение трансферных сборов для увеличения прироста капитала. Это решение сейчас проходит обжалование в Олимпийском комитете Италии (CONI).

До этого приговора многие ожидали, что самый большой ущерб клубу будет нанесен так называемыми «маневрами с зарплатой», раскрытыми в ходе расследования Prisma.

Ранее «Ювентус» публиковал официальные заявления, в которых сообщалось, что игроки согласились отказаться от своей заработной платы за 4 месяца, чтобы помочь клубу во время пандемии.

Однако прослушивание телефонных разговоров и сообщения в WhatsApp, подтвержденные игроками, включая Маттейса де Лигта и Маттиа Де Шильо, вместо этого показывают, что команда и клуб всегда знали, что это не совсем является правдой.

Игроки отказывались от одного месяца своей заработной платы, а остальные выплаты получали в различных формах, таких как бонусы и спонсорские сделки. Клуб эффективно выплачивал деньги тайно, чтобы помочь сбалансировать официальные бухгалтерские книги.

В эту сумму входят 19,9 млн евро, которые португальский форвард Криштиану Роналду все еще требует от клуба «Юве».