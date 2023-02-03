Прокуроры требуют снять с Ювентуса еще минимум 20 очков
Прописка туринского клуба в элитном дивизионе может оказаться под сомнением
Спортивная прокуратура Итальянской федерации футбола (FIGC) попросит снять с «Ювентуса» еще как минимум 20 очков в Серии А из-за нарушений при выплате заработной платы во время пандемии.
Бьянконери уже были оштрафованы на 15 очков за искусственное завышение трансферных сборов для увеличения прироста капитала. Это решение сейчас проходит обжалование в Олимпийском комитете Италии (CONI).
До этого приговора многие ожидали, что самый большой ущерб клубу будет нанесен так называемыми «маневрами с зарплатой», раскрытыми в ходе расследования Prisma.
Ранее «Ювентус» публиковал официальные заявления, в которых сообщалось, что игроки согласились отказаться от своей заработной платы за 4 месяца, чтобы помочь клубу во время пандемии.
Однако прослушивание телефонных разговоров и сообщения в WhatsApp, подтвержденные игроками, включая Маттейса де Лигта и Маттиа Де Шильо, вместо этого показывают, что команда и клуб всегда знали, что это не совсем является правдой.
Игроки отказывались от одного месяца своей заработной платы, а остальные выплаты получали в различных формах, таких как бонусы и спонсорские сделки. Клуб эффективно выплачивал деньги тайно, чтобы помочь сбалансировать официальные бухгалтерские книги.
В эту сумму входят 19,9 млн евро, которые португальский форвард Криштиану Роналду все еще требует от клуба «Юве».
👉 #Juventus punterà su un vizio di forma per cancellare la sentenza davanti al Collegio di Garanzia del #Coni. Intanto #Chiné lavora sul nuovo filone stipendi, agenti e società partner e, da quanto filtra, nella migliore delle ipotesi arriverà una richiesta di -20 (#CorSport) pic.twitter.com/aZyHGnyy1s— Giovanni Capuano (@capuanogio) February 2, 2023
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