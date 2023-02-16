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Чемпионат Англии
Ноттингем Форест
18.02.2023 17:00 - : -
Манчестер Сити
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Англия
16 февраля 2023, 09:50 | Обновлено 16 февраля 2023, 09:51
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Ноттингем – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 18 февраля в 17:00 по Киеву

16 февраля 2023, 09:50 | Обновлено 16 февраля 2023, 09:51
130
0
Ноттингем – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

18 февраля на «Сити Граунд» пройдет матч 24-го тура Английской Премьер-Лиги , в котором «Ноттингем Форест» встретится с «Манчестер Сити». Старт поединка запланирован на 16:00 по европейскому времени.

Ноттингем Форест

Команда играет на уровне Премьер-Лиги впервые в этом веке. И поначалу казалось, что ничего толком не получится. Селекционеры переусердствовали с подписанием новичков, и непросто было наладить взаимопонимание между всеми этими футболистами. Впрочем, уже во второй половине осени лесники преобразились. И, главное, не остановились и зимой (к слову, снова подписав пачку новых исполнителей, вплоть до пришедших в дэдлайн Кейлора Наваса и Шелви). Уступив в полуфинале Кубка Лиги Манчестер Юнайтед, и проиграв ему же 0-3 в АПЛ, дальше в чемпионате новичок начал беспроигрышную серию. Она включала победы над Саутгемптоном, Лестером и Лидсом. Но с другим новичком, Фулхэмом, борьбы не вышло - там все закончилось 0-2.

Манчестер Сити

Клуб уже 22-го февраля начинает свой путь в плей-офф Лиги чемпионов. Этот турнир по умолчанию будет главным для гранда - общеизвестно, что он нацелен на долгожданное завоевание Ушастого. Но даже при Гвардиоле было достигнуто первого выхода в финал турнира, и то все закончилось поражением Челси. Сейчас все еще и усложнено ситуацией на внутренней арене. Так у горожан было много неудач непосредственно на футбольном поле. Только зимой чемпион терял очки с Эвертоном и проигрывал дерби МЮ. А когда Арсенал неожиданно проиграл Эвертону, Сити ответил такой же любезностью, уступив Тоттенхэму. Впрочем, в следующем туре уже получилось сократить дистанцию, обыграв Астон Виллу. Ну, а в среду в очном поединке дожали канониров в очном противостоянии. Впрочем, у подопечных Артеты матч в запасе, а чемпиону не стоит забывать об угрозе санкций со стороны Футбольной Ассоциации.

Статистика личных встреч

В 2009-м году Ноттингем Форест победил в рамках кубка. Но после этого новая игра была в начале нового сезона, уже в рамках АПЛ. Там все закончилось 6-0 в пользу гранда.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что лесники смогут остановить разогнавшегося чемпиона. Ставим на победу Сити при форе -1,5 гола с коэффициентом - 1,9 по Parimatch.

Parimatch
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Источник Sport.ua
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