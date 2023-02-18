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Англия
18 февраля 2023, 18:59 | Обновлено 18 февраля 2023, 19:33
4690
6

Манчестер Сити потерял очки, важная победа Эвертона с Миколенко

Команда Гвардиолы сыграла вничью

18 февраля 2023, 18:59 | Обновлено 18 февраля 2023, 19:33
4690
6
Манчестер Сити потерял очки, важная победа Эвертона с Миколенко
Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Сити» знал о победном результате матча «Арсенала», но в своем поединке не справился с «Ноттингем Форест» – игра завершилась со счетом 1:1. Хозяева забили поздний гол и остановили грозного соперника.

«Арсенала», имея матч в запасе, опережает команду Гвардиолы на 2 очка.

Среди других результатов отметим победу «Эвертона» со счетом 1:0. Команда Виталия Миколенко, который провел на поле весь матч, обыграла «Лидс» и выбралась из зоны вылета.

Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі Live в Telegram Sport.ua

Удачный матч провел «Борнмут». Илья Забарный все еще не дебютировал, но и без него команда добыла минимальную победу.

Чемпионат Англии. 24-й тур

Ноттингем Форест - Манчестер Сити 1:1
Гол: Вуд, 84 - Бернарду, 41

Эвертон - Лидс 1:0
Гол: Коулмэн, 64

Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1
Голы: Янельт, 90+6 - Езе, 69

Брайтон - Фулхэм 0:1
Голы: Соломон, 88

Вулверхэмптон - Борнмут 0:1
Гол: Тавернье, 49

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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donnerwetter
Соломон опечалил Де Дзербу.
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+6
donnerwetter
Ну не зря же у Фореста одно из прозвищ - Ловкие деревья, да и гол забил Вуд.
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+6
RoNIkyo
Коли хтось ляпне, що Ла Ліга цікавіша за АПЛ - тикніть їм оцю статтю в очі. Кожен матч з аутсайдером - це лотерея. Ти фаворит на папері? Твоєму супернику по барабану.
АПЛ!!!!
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+2
andre_lui
Вообще аутсайдеры здорово сыграли
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+2
Octopus
Форест рубят, щепки летят, в глаз Гвардиоле 
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+2
Octopus
И Эвертон, и Борнмут с нашими вылезли из зоны вылета, а Вест Хэм, как его покинул Ярмоленко вошел в нее, совпадение? 100% нет))
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+1
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