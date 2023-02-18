Манчестер Сити потерял очки, важная победа Эвертона с Миколенко

«Манчестер Сити» знал о победном результате матча «Арсенала», но в своем поединке не справился с «Ноттингем Форест» – игра завершилась со счетом 1:1. Хозяева забили поздний гол и остановили грозного соперника.

«Арсенала», имея матч в запасе, опережает команду Гвардиолы на 2 очка.

Среди других результатов отметим победу «Эвертона» со счетом 1:0. Команда Виталия Миколенко, который провел на поле весь матч, обыграла «Лидс» и выбралась из зоны вылета.

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Удачный матч провел «Борнмут». Илья Забарный все еще не дебютировал, но и без него команда добыла минимальную победу.

Чемпионат Англии. 24-й тур

Ноттингем Форест - Манчестер Сити 1:1

Гол: Вуд, 84 - Бернарду, 41

Эвертон - Лидс 1:0

Гол: Коулмэн, 64

Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1

Голы: Янельт, 90+6 - Езе, 69

Брайтон - Фулхэм 0:1

Голы: Соломон, 88

Вулверхэмптон - Борнмут 0:1

Гол: Тавернье, 49

Турнирная таблица