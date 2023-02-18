Манчестер Сити потерял очки, важная победа Эвертона с Миколенко
Команда Гвардиолы сыграла вничью
«Манчестер Сити» знал о победном результате матча «Арсенала», но в своем поединке не справился с «Ноттингем Форест» – игра завершилась со счетом 1:1. Хозяева забили поздний гол и остановили грозного соперника.
«Арсенала», имея матч в запасе, опережает команду Гвардиолы на 2 очка.
Среди других результатов отметим победу «Эвертона» со счетом 1:0. Команда Виталия Миколенко, который провел на поле весь матч, обыграла «Лидс» и выбралась из зоны вылета.
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Удачный матч провел «Борнмут». Илья Забарный все еще не дебютировал, но и без него команда добыла минимальную победу.
Чемпионат Англии. 24-й тур
Ноттингем Форест - Манчестер Сити 1:1
Гол: Вуд, 84 - Бернарду, 41
Эвертон - Лидс 1:0
Гол: Коулмэн, 64
Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1
Голы: Янельт, 90+6 - Езе, 69
Брайтон - Фулхэм 0:1
Голы: Соломон, 88
Вулверхэмптон - Борнмут 0:1
Гол: Тавернье, 49
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