18 февраля на «Гудисон Парк» пройдет матч 24-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Эвертон» встретится с «Лидсом». Старт поединка запланирован на 16:00 по европейскому времени.

Эвертон

Клуб попытается полностью повторить сценарий прошлого сезона. Первый акт был продублирован практически полностью: как и Бенитес в 2021/2022, Лампард, что выступил весной прошлого года как спаситель, провалился сейчас и завел своих подопечных в глубокую яму. Теперь нужно выбираться, героически прибавляя на финишном отрезке, уже под руководством нового менеджера. Супер-Фрэнки, сам придя год назад, справился с такой задачей. Сменивший его Шон Дайш, легенда Бернли, начал прекрасно. Он дебютировал поединком против Арсенала, и за счет единственного гола Тарковски (кстати, своего же подопечного в составе кларетовых) оформили победные 1-0 с лидером дивизиона. Дерби с Ливерпулем, впрочем, показало, что не стоит переоценивать прогресс синих. При всех проблемах, красные забили соседям по голу до и после перерыва, в итоге победив с солидным счетом 2-0.

Лидс

Команда распрощалась со своим менеджером только чуть позже, чем в Ливерпуле прогнали Лампарда. Более того, Марш фактически повторил на Туманном Альбионе судьбу Фрэнка: пришел прошлой зимой, справился с задачей не вылететь по итогам прошлого сезона, но провалился в нынешнем. Примечательно, что вплоть до зимнего отрезка белые покупали новичков явно под Джесси. Но не выдержали после очередной уже осечки, в виде 0-1 с Ноттингем Форест. Уже без американца павлины были близки к сенсации с Манчестер Юнайтед, поведя в 2 мяча - но в итоге все закончилось только ничьей. Ну, а на серьезную борьбу в воскресенье, в повторном поединке с МЮ, вряд ли всерьез рассчитывали.

Статистика личных встреч

После возвращение в АПЛ Лидс выиграл у Эвертона. Но потом чередуются победы ирисок и ничьи - вот и в 1-м круге было 1-1.

Прогноз

Букмекерские конторы больше ждут победы ирисок, хотя им будет сложно. Обоим нужен, в первую очередь, результат. Так что ждем тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом - 1,81 по Parimatch.