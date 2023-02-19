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Англия
19 февраля 2023, 09:05 |
329
0

Пеп ГВАРДИОЛА: «У нас были превосходные моменты, но таков футбол»

Главный тренер «Манчестер Сити» – о ничьей с «Ноттингем Форест»

19 февраля 2023, 09:05 |
329
0
Пеп ГВАРДИОЛА: «У нас были превосходные моменты, но таков футбол»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал потерю очков в матче 24-го тура АПЛ.

«Мы играли очень, очень хорошо. По-настоящему хороший матч. У нас были превосходные моменты, но таков футбол. Нужно забивать. Мы сделали все, явных моментов было очень много.

Это один из наших лучших матчей, но мы потеряли два очка. Нужно быть агрессивнее. Мы знаем, что впереди еще много матчей», – сказал Гвардиола.

Отметим, что «Ман Сити» сыграл вничью с «Ноттингем Форест».

После этого тура «Арсенал» на два очка опережает «Манчестер Сити», имея игру в запасе.

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Ноттингем Форест Манчестер Сити Пеп Гвардиола чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник BBC
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