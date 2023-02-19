ВИДЕО. Не матч Холанда. Как Эрлинг не реализовал два топ-момента Ман Сити

Топ-бомбардир «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд вполне мог помочь команде обыграть «Ноттингем Форест» в матче АПЛ, однако игрок в одном из моментов дважды упустил невероятный шанс забить.

Сперва Холанда остановила перекладина, а затем форвард пробил выше. В итоге соперник успел сравнять счет и отобрал у команды Гвардиолы важные два очка.

Холанд с 26 голами в сезоне АПЛ с запасом остается лучшим бомбардиром чемпионата.