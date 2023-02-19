Англия19 февраля 2023, 13:49 | Обновлено 19 февраля 2023, 13:51
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ВИДЕО. Не матч Холанда. Как Эрлинг не реализовал два топ-момента Ман Сити
Невероятный промах от лучшего бомбардира сезона АПЛ
19 февраля 2023, 13:49 | Обновлено 19 февраля 2023, 13:51
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Топ-бомбардир «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд вполне мог помочь команде обыграть «Ноттингем Форест» в матче АПЛ, однако игрок в одном из моментов дважды упустил невероятный шанс забить.
Сперва Холанда остановила перекладина, а затем форвард пробил выше. В итоге соперник успел сравнять счет и отобрал у команды Гвардиолы важные два очка.
Холанд с 26 голами в сезоне АПЛ с запасом остается лучшим бомбардиром чемпионата.
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Комментарии 1
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У каждого случаются такие матчи .Это же человек живой а не робот
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