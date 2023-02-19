Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Не матч Холанда. Как Эрлинг не реализовал два топ-момента Ман Сити
Англия
19 февраля 2023, 13:49 | Обновлено 19 февраля 2023, 13:51
197
1

ВИДЕО. Не матч Холанда. Как Эрлинг не реализовал два топ-момента Ман Сити

Невероятный промах от лучшего бомбардира сезона АПЛ

19 февраля 2023, 13:49 | Обновлено 19 февраля 2023, 13:51
197
1
ВИДЕО. Не матч Холанда. Как Эрлинг не реализовал два топ-момента Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Топ-бомбардир «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд вполне мог помочь команде обыграть «Ноттингем Форест» в матче АПЛ, однако игрок в одном из моментов дважды упустил невероятный шанс забить.

Сперва Холанда остановила перекладина, а затем форвард пробил выше. В итоге соперник успел сравнять счет и отобрал у команды Гвардиолы важные два очка.

Холанд с 26 голами в сезоне АПЛ с запасом остается лучшим бомбардиром чемпионата.

По теме:
Металлист – Тобол – 3:1. Видео голов и обзор матча
Верес – Валмиера – 2:3. Видео голов и обзор матча
МИКОЛЕНКО – об отце, ушедшем воевать: «Отправлять сообщения было опасно»
Эрлинг Холанд Манчестер Сити видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

WhoScored: Зинченко – один из лучших в матче Астон Вилла – Арсенал
Футбол | 18 февраля 2023, 16:52 7
WhoScored: Зинченко – один из лучших в матче Астон Вилла – Арсенал
WhoScored: Зинченко – один из лучших в матче Астон Вилла – Арсенал

Украинский защитник забил свой первый гол в новой команде

ЛОМАЧЕНКО: «Бой Усика с Фьюри – исторический для украинцев и всего бокса»
Бокс | 19 февраля 2023, 08:50 4
ЛОМАЧЕНКО: «Бой Усика с Фьюри – исторический для украинцев и всего бокса»
ЛОМАЧЕНКО: «Бой Усика с Фьюри – исторический для украинцев и всего бокса»

Василий надеется, что этот поединок состоится

Роналду был прав? В МЮ задумались о кардинальной перестройке инфраструктуры
Футбол | 19.02.2023, 04:42
Роналду был прав? В МЮ задумались о кардинальной перестройке инфраструктуры
Роналду был прав? В МЮ задумались о кардинальной перестройке инфраструктуры
Карьера под угрозой. Реакция фанов на игру Мудрика в матче с Саутгемптоном
Футбол | 19.02.2023, 03:32
Карьера под угрозой. Реакция фанов на игру Мудрика в матче с Саутгемптоном
Карьера под угрозой. Реакция фанов на игру Мудрика в матче с Саутгемптоном
Зинченко классным ударом забил первый гол в составе Арсенала
Футбол | 18.02.2023, 15:56
Зинченко классным ударом забил первый гол в составе Арсенала
Зинченко классным ударом забил первый гол в составе Арсенала
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Al1515
У каждого случаются такие матчи .Это же человек живой а не робот 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ-2023 по биатлону. Украина заняла 14 место в женской эстафете
ЧМ-2023 по биатлону. Украина заняла 14 место в женской эстафете
18.02.2023, 17:25 20
Биатлон
Зинченко забил, как дела у Мудрика? Реакция фанов Арсенала на игру украинца
Зинченко забил, как дела у Мудрика? Реакция фанов Арсенала на игру украинца
19.02.2023, 04:05 3
Футбол
Известен состав сборной Украины на женскую эстафету на ЧМ-2023
Известен состав сборной Украины на женскую эстафету на ЧМ-2023
17.02.2023, 16:47 11
Биатлон
ЧМ-2023 по биатлону. Украина заняла 13 место в мужской эстафете
ЧМ-2023 по биатлону. Украина заняла 13 место в мужской эстафете
18.02.2023, 14:11 12
Биатлон
Как Цыганков ускользнул от всей АПЛ? Реакция фанов Жироны на игру украинца
Как Цыганков ускользнул от всей АПЛ? Реакция фанов Жироны на игру украинца
18.02.2023, 07:30 28
Футбол
Таблица коэффициентов. Украина рискует остаться с четырьмя клубами
Таблица коэффициентов. Украина рискует остаться с четырьмя клубами
17.02.2023, 08:00 61
Футбол
Не конкурент для Павелко. Шевченко готов вернуться к тренерской работе
Не конкурент для Павелко. Шевченко готов вернуться к тренерской работе
17.02.2023, 11:46 25
Футбол
За кричалку про путина и россию. УЕФА оштрафовал УАФ из-за болельщиков
За кричалку про путина и россию. УЕФА оштрафовал УАФ из-за болельщиков
17.02.2023, 14:30 7
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности