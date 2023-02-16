17 февраля на «Мапеи - Читта дель Триколоре» пройдет матч 23-го тура Серии А, в котором «Сассуоло» встретится с «Наполи». Старт поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Сассуоло



Клуб в середине прошлого десятилетия пробивался в еврокубки, даже принял участие в групповом этапе. Да и предыдущем наставнике, Де Дзерби, получалось претендовать на возвращение туда, правда, при Роберто выше 8-го места так и не поднялись. Сейчас, при Дионизи как тренере, результаты слабее (но нужно помнить, что практика продавать ведущих футболистов никуда не исчезла) - черно-зеленые болтаются в нижней части турнирной таблицы. Прошлый сезон закончился на 11-й позиции, а сейчас и вовсе скатывались чуть ли не на грань зоны вылета. Впрочем, тройка аутсайдеров в Италии сейчас определилась довольно четко. Кроме того, после затянувшегося неудачного отрезка, с 1-м очком в 7 турах, получилось сначала свести вничью с Монцей и победить таких грандов, как Милан и Аталанта. Да и с Удинезе в прошлом туре, проигрывая 0-1 и 1-2, в итоге взяли ничью.

Наполи



Команда, конечно, будет думать о старте в плей-офф Лиги чемпионов. Уже во вторник ехать во Франкфурт-на-Майне, с Айнтрахтом, и именно поэтому именно подопечные Лучано Спаллетти открывают нынешний тур в Кальчо. И остается вопрос: какой состав будет выставлять на этот поединок в Реджо-Эмилии тренерский штаб партенопеи? В целом, можно себе позволить осечку. Ведь клуб с юга Италии смог добиться невероятного доминирования на внутренней арене. Хвича и компания не проигрывали никому вплоть до конца календарного года. Да, 2023-й начался с 0-1 против Интера, а потом был шокирующий вылет из кубка (дома с Кремонезе). Но, похоже, ничего уже не помешает взятию скудетто - статистика великолепна. Не удивительно, что и с Кремонезе взяли реванш за кубок, разгромив новичка 3-0.

Статистика личных встреч



В 2022-м году Наполи смог выиграть оба поединка. Причем с общим счетом 10-1!

Прогноз



Букмекерские конторы ждут только победы гостей. Можно ставить на то, что Наполи выиграет при форе -1 гол с коэффициентом - 1,96 по Parimatch.