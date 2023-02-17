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Чемпионат Италии
Сассуоло
17.02.2023 21:45 - : -
Наполи
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
17 февраля 2023, 20:12 | Обновлено 17 февраля 2023, 20:22
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0

Сассуоло – Наполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 17 февраля в 21:45 поединок 23-го тура чемпионата Италии

17 февраля 2023, 20:12 | Обновлено 17 февраля 2023, 20:22
50
0
Сассуоло – Наполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

17 февраля проходит матч 23-го тура Серии A, в котором «Сассуоло» играет против «Наполи».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Сассуоло – Наполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

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Серия A чемпионат Италии по футболу смотреть онлайн Наполи Сассуоло Сассуоло - Наполи
Источник Sport.ua
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