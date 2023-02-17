Италия17 февраля 2023, 20:12 | Обновлено 17 февраля 2023, 20:22
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Сассуоло – Наполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 17 февраля в 21:45 поединок 23-го тура чемпионата Италии
17 февраля 2023, 20:12 | Обновлено 17 февраля 2023, 20:22
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17 февраля проходит матч 23-го тура Серии A, в котором «Сассуоло» играет против «Наполи».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.
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Сассуоло – Наполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.
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