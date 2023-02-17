Наполи на выезде переиграл Сассуоло и упрочил лидерство в Серии A

​17 февраля состоялся матч 23-го тура Серии A, в котором «Сассуоло» играл против «Наполи».

Неаполитанцы на выезде переиграли «Сассуоло» (2:0) и упрочили лидерство в Серии A.

Голами в первом тайме отметились Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен.

Команда из Неаполя в борьбе за скудетто имеет огромный перевес в 18 очков над «Интером», который идет вторым.

Серия A. 23-й тур, 17 февраля

Сассуоло – Наполи – 0:2

Голы: Кварацхелия, 12, Осимхен, 33

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Кварацхелия, 12 мин.

ГОЛ! 0:2. Осимхен, 33 мин.