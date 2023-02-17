Наполи на выезде переиграл Сассуоло и упрочил лидерство в Серии A
Голами в первом тайме отметились Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен
17 февраля состоялся матч 23-го тура Серии A, в котором «Сассуоло» играл против «Наполи».
Неаполитанцы на выезде переиграли «Сассуоло» (2:0) и упрочили лидерство в Серии A.
Голами в первом тайме отметились Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен.
Команда из Неаполя в борьбе за скудетто имеет огромный перевес в 18 очков над «Интером», который идет вторым.
Серия A. 23-й тур, 17 февраля
Сассуоло – Наполи – 0:2
Голы: Кварацхелия, 12, Осимхен, 33
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1. Кварацхелия, 12 мин.
ГОЛ! 0:2. Осимхен, 33 мин.
События матча
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