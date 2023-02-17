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Чемпионат Италии
Сассуоло
17.02.2023, FT 0 : 2
Наполи
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Италия
17 февраля 2023, 23:45 | Обновлено 18 февраля 2023, 00:17
216
1

Наполи на выезде переиграл Сассуоло и упрочил лидерство в Серии A

Голами в первом тайме отметились Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен

17 февраля 2023, 23:45 | Обновлено 18 февраля 2023, 00:17
216
1
Наполи на выезде переиграл Сассуоло и упрочил лидерство в Серии A
Getty Images/Global Images Ukraine

​17 февраля состоялся матч 23-го тура Серии A, в котором «Сассуоло» играл против «Наполи».

Неаполитанцы на выезде переиграли «Сассуоло» (2:0) и упрочили лидерство в Серии A.

Голами в первом тайме отметились Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен.

Команда из Неаполя в борьбе за скудетто имеет огромный перевес в 18 очков над «Интером», который идет вторым.

Серия A. 23-й тур, 17 февраля

Сассуоло – Наполи – 0:2

Голы: Кварацхелия, 12, Осимхен, 33

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Кварацхелия, 12 мин.

ГОЛ! 0:2. Осимхен, 33 мин.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Джованни Симеоне (Наполи).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Осимхен (Наполи).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Хвича Кварацхелия (Наполи).
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Серия A Наполи чемпионат Италии по футболу Сассуоло Сассуоло - Наполи Хвича Кварацхелия Виктор Осимхен
Источник Sport.ua
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Не хочу наговаривать и выдумывать сказки, матч не смотрел, но сам по себе чемп Италии (его реноме) + 2 отмененных гола, что-то как-то настораживают.
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