Италия18 февраля 2023, 01:33 | Обновлено 18 февраля 2023, 02:05
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Сассуоло – Наполи – 0:2. Проход Хвичи и гол Осимхена с острого угла. Видео
Смотрите видеообзор матча 23-го тура Серии А
18 февраля 2023, 01:33 | Обновлено 18 февраля 2023, 02:05
72
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В пятницу, 17 февраля, состоялся матч 23-го тура чемпионата Италии по футболу между «Сассуоло» и «Наполи». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу команды из Неаполя.
Серия A. 23-й тур, 17 февраля
Сассуоло – Наполи – 0:2
Голы: Кварацхелия, 12, Осимхен, 33
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1. Кварацхелия, 12 мин.
ГОЛ! 0:2. Осимхен, 33 мин.
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Джованни Симеоне (Наполи).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Осимхен (Наполи).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Хвича Кварацхелия (Наполи).
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