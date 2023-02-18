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Чемпионат Италии
Сассуоло
17.02.2023, FT 0 : 2
Наполи
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Италия
18 февраля 2023, 01:33 | Обновлено 18 февраля 2023, 02:05
72
0

Сассуоло – Наполи – 0:2. Проход Хвичи и гол Осимхена с острого угла. Видео

Смотрите видеообзор матча 23-го тура Серии А

18 февраля 2023, 01:33 | Обновлено 18 февраля 2023, 02:05
72
0
Сассуоло – Наполи – 0:2. Проход Хвичи и гол Осимхена с острого угла. Видео
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 17 февраля, состоялся матч 23-го тура чемпионата Италии по футболу между «Сассуоло» и «Наполи». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу команды из Неаполя.

Серия A. 23-й тур, 17 февраля

Сассуоло – Наполи – 0:2

Голы: Кварацхелия, 12, Осимхен, 33

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Кварацхелия, 12 мин.

ГОЛ! 0:2. Осимхен, 33 мин.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Джованни Симеоне (Наполи).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Осимхен (Наполи).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Хвича Кварацхелия (Наполи).
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Виктор Осимхен Хвича Кварацхелия Наполи Наполи - Сассуоло Сассуоло чемпионат Италии по футболу Серия A видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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