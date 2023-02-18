В пятницу, 17 февраля, состоялся матч 23-го тура чемпионата Италии по футболу между «Сассуоло» и «Наполи». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу команды из Неаполя.

Серия A. 23-й тур, 17 февраля

Сассуоло – Наполи – 0:2

Голы: Кварацхелия, 12, Осимхен, 33

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Кварацхелия, 12 мин.

ГОЛ! 0:2. Осимхен, 33 мин.