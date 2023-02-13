Финал Киченок, трофей Манафова, история для Китая и сексуальная Костюк

Завершилась первая теннисная неделя в феврале. Девушки в этом промежутке разыграли трофеи на турнирах WTA 500 в Абу-Даби и WTA 250 в Линце. У мужчин было сразу три турнира серии АТР 250: соревнования в Кордове, Далласе и Монпелье.

WTA 500 Абу-Даби

Турнир в Абу-Даби стал первым крупным турниром у девушек после Открытого чемпионата Австралии по теннису. Он проходил на открытом харде. Ожиданий было много, как и ожиданий от украинских теннисисток. Даяна Ястремская и Катарина Завацкая стартовали на этих соревнованиях с квалификации. Даяна успешно смогла пройти сито отбора, обыграв Лауру Зигемунд и Кэти Лю. А вот Завацкая не вышла в основу турнира – в финале квалификации она уступила финалистке US Open 2021 Лейле Фернандес.



Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

После того, как Даяна прошла отбор, в основе соревнований в ОАЭ стало две украинки. Помимо Ястремской, с 1/16 финала стартовала Марта Костюк, которая получил WC от организаторов. Первый раунд основной сетки закончился для девушек по-разному: Даяна проиграла Жиль Тайхманн, а Костюк в трех сетах обыграла Сорану Кырстю. Далее Марта встретилась с будущей победительницей турнира Белиндой Бенчич. Украинка в двух сетах уступила швейцарке, проиграв второй сет со счета 5:3.



Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

В паре Украину представляла Людмила Киченок, которая решила попробовать себя с новой напарницей. К сожалению, эксперимент провалился. Людмила вместе с Анной Данилиной вылетела уже в первом раунде соревнований от Луизы Стефани и Чжан Шуай.

Победительницей соревнований в Абу-Даби, как уже было сказано выше, стала Белинда Бенчич, которая в финале турнира обыграла россиянку Людмилу Самсонову в трех сетах. Интересно, что во второй партии Белинда спасла три матчбола. Для Бенчич этот трофей стал восьмым в карьере и вторым в сезоне. В 2023 году она уже брала титул в Аделаиде.



Getty Images/Global Images Ukraine. Белинда Бенчич

WTA 250 Линц

Много надежд было на Ангелину Калинину. Первая ракетка Украины отлично стартовала, обыграв Алишу Паркс, которая имела винстрик из 15 матчей на крытых хордах. Именно на харде в помещении проходили эти соревнования. А вот пройти в четвертьфинал турнира у Калининой не получилось. В 1/8 финала она неожиданно уступила Анне-Лене Фридзам в двух сетах и завершила выступления в Линце.



Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Стоит отметить, что с квалификации к этому турниру стартовала еще одна украинка Катерина Байндл. Однако она потерпела неудачу уже в первом раунде отбора, разгромно и сенсационно проиграв Номе Акуге Нохе.

Победительницей соревнований стала Анастасия Потапова, которая в финале выиграла у Петры Мартич.

В паре Украина была представлена Надеждой Киченок, которая играла в дуэте с обидчицей Калининой – Фридзам. И у украинско-немецкого тандема получилось достаточно хорошо выступить на этой неделе. Киченок и Фридзам дошли до финала соревнований, где имели матчбол и счет 8:6 в свою пользу на финальном тай-брейке, однако не смогли дожать Нателу Дзаламидзе и Викторию Кузьмову. В итоге – обидное поражение, но хороший опыт игры в финалах. После матча Надежда обняла слоника, собрав аплодисменты и заставив всех фанатов тенниса улыбнуться.



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ATP 250 Кордова / ATP 250 Даллас / ATP 250 Монпелье

Сразу три турнира у мужчин прошли на прошлой неделе: два на крытом харде и один грунтовой. В Кордове фаворитами соревнований считались первые сеяные – Диего Шварцман и Франциско Серундоло. Одна никто из не дошел ни то что до финала, никто не дошел даже до полуфинала. Трофей в итоге разыграли Себастьян Баэс и Федерико Кория. Триумфатором стал Баэс, который до начала соревнований в Кордове имел 17 поражений в матчах. Для Себастьяна этот трофей стал вторым в карьере на уровне АТР и первым в сезоне 2023.



Twitter. Себастьян Баэс

Турнир в Далласе вошел в истории как минимум по двум показателям. Во-первых, всеми известный Джон Изнер выиграл 500-й тай-брейк, став первым теннисистом в истории, который смог этого достичь. А во-вторых, исторический трофей для Китая. Китайский теннисист У Ибин неожиданно взял первый трофей в своей карьере, тем самым став первым китайцем, который смог выиграть титул на уровне АТР. В финале турнира он обыграл Джона Изнера, у которого было сразу 4 чемпионшип-поинта в финале.



Twitter. У Ибин

Соревнования в Монпелье запомнились психами Александра Бублика, вылетом первого сеяного Хольгера Руне от Максима Кресси и уверенной игрой от Янника Синнера. Именно Янник выиграл трофей на этом турнире, в финале обыграв Кресси в двух сетах. За турнира Синнер ни разу не проиграл сет и очень круто действовал на своей подаче. В активе Синнера уже 7 трофеев в карьере и 4 на крытых кортах.



Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер и Максим Кресси

Трофей Манафова

Украинский теннисист Владислав Манафов взял парный трофей на челленджере в Вильнюсе. Для украинца это пятый подобный титул в карьере.

Манафов играл в паре с белорусом Иваном Лютаревичем. По имеющийся информации, Лютаревич полностью осуждает действия рф и рб, а сам Владислав активно помогает ВСУ.



Instagram. Владислав Манафов и Иван Лютаревич

Провал Крутых и Сачко

Первые номера украинского тенниса пока что никак не могут найти свои игру. Алексей Крутых после неплохого выступления на Australian Open 2023 отыграл два челленджара в Тенерифе. Если на первых соревнованиях он дошел до четвертьфинала, то на прошлой неделе он вылетел уже в первом раунде от Стефано Травальи. Правда, стоит отметить, что Травалья в итоге дошел до финала этого челленджера.

Виталий Сачко не смог выйти в основу челленджера в Вильнюсе. В первом раунде отбора он обыграл местного теннисиста без рейтинга, а в финале квалификации проиграл Киркину из Турции.

Парные финалы на турнирах ITF

Владимир Ужиловский и Александр Овчаренко на прошлой неделе смогли дойти до финала на своих турнирах, правда в парном разряде. К сожалению, никому из них не удалось взять трофей.

Владимир вместе с Симоном Келаном сыграл в матче за титул на турнире серии ITF M15 в Шарм-эль-Шейхе, где проиграл тандему из Чехии Иржи Барнату и Филипу Дуде.

Овчаренко дошел до парного финала на 25-тысячнике в Монастире вместе с Нейлом Оберляйтнером. Но украинец и австриец не смогли взять трофей, уступив дуэту из рб Арутюняну и Остапенкову. Кстати, Остапенков известен тем, что в 2021 году на Кубке Дэвиса обыграл Диего Шварцмана.

Видео недели, или чем порадовала Марта Костюк?

Костюк, к сожалению, пока что не удивляет своей игрой. Против теннисисток из топ-10 она стабильно терпит поражения. Но все же Костюк запомнилась на прошлой неделе как минимум двумя видео.

Вначале Марта станцевала после казуса от организаторов в Абу-Даби. Украинка обыграла Кырстю и была готова к разговору с журналистами, однако неожиданно заиграла музыка. Костюк не растерялась, а показала короткий и милый танец.

Затем Марта опубликовала видео с отдыха, где она в купальнике идет к морю, тем самым не только порадовав подписчиков, но и подтвердив, что не сыграет на предстоящей неделе на соревнованиях в Дохе.