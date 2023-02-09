ВИДЕО. Просто псих! Как сломать 3 ракетки за 25 сек? Пример от уроженца рф

В среду, 8 февраля, состоялся матч 1/16 финала турнира серии АТР 250 между французом Грегуаром Баррере (АТР 75) и представителем Казахстана Александром Бубликом (АТР 50). Игра завершилась в трех сетах в пользу француза.

Во время тай-брейка третьего сета Бублик уж очень расстроился, что проигрывает со счетом 0:6. Александр вначале разбил об корт ракетку, с которой играл, а затем подошел к запасным ракеткам и разбил еще две. Судья, естественно, сделал замечания. Стоит отметить, что после этого Бублик взял 3 поинта, однако больше уже не смог. Итоговый счет матча – 6:4, 6:7 (12:14), 7:6 (7:3) в пользу Баррере.

Бублик проиграл 9-й матч подряд. В последний раз он выигрывал еще в октябре 2022 года на турнире в Базеле.

Александр Бублик родился на россии, в ленинградской области. До 2016 года он выступал за рф, но затем объявил, что будет представлять Казахстан.

В 1/8 финала турнира в Монпелье Баррере сыграет с Николозам Басилашвили.