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ATP
09 февраля 2023, 17:16 | Обновлено 09 февраля 2023, 17:22
1027
3

ВИДЕО. Просто псих! Как сломать 3 ракетки за 25 сек? Пример от уроженца рф

Александр Бублик уступил Грегуару Баррере на турнире в Монпелье

09 февраля 2023, 17:16 | Обновлено 09 февраля 2023, 17:22
1027
3
ВИДЕО. Просто псих! Как сломать 3 ракетки за 25 сек? Пример от уроженца рф
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Бублик

В среду, 8 февраля, состоялся матч 1/16 финала турнира серии АТР 250 между французом Грегуаром Баррере (АТР 75) и представителем Казахстана Александром Бубликом (АТР 50). Игра завершилась в трех сетах в пользу француза.

Во время тай-брейка третьего сета Бублик уж очень расстроился, что проигрывает со счетом 0:6. Александр вначале разбил об корт ракетку, с которой играл, а затем подошел к запасным ракеткам и разбил еще две. Судья, естественно, сделал замечания. Стоит отметить, что после этого Бублик взял 3 поинта, однако больше уже не смог. Итоговый счет матча – 6:4, 6:7 (12:14), 7:6 (7:3) в пользу Баррере.

Бублик проиграл 9-й матч подряд. В последний раз он выигрывал еще в октябре 2022 года на турнире в Базеле.

Александр Бублик родился на россии, в ленинградской области. До 2016 года он выступал за рф, но затем объявил, что будет представлять Казахстан.

В 1/8 финала турнира в Монпелье Баррере сыграет с Николозам Басилашвили.

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Источник Sport.ua
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Serhii P.
Кацапський дибілоїд. Руки кучеряві ще зламай
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+2
Октавий Фландрийский
Надо было застрелиться...
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+1
jugulator
Я про цього Бублика якось вже читав. Він довбойоб.
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+1
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