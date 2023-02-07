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WTA
07 февраля 2023, 01:32 | Обновлено 07 февраля 2023, 02:25
346
1

ВИДЕО. Не растерялась, а зажгла. Костюк исполнила танец вместо интервью

Украинка проявила смекалку

07 февраля 2023, 01:32 | Обновлено 07 февраля 2023, 02:25
346
1
ВИДЕО. Не растерялась, а зажгла. Костюк исполнила танец вместо интервью
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№57 WTA) после победы над Сораной Кырстей из Румынии (№63 WTA) на старте турнира WTA 500 в Абу-Даби попала в интересную ситуацию, в которой проявила свои артистические способности.

Она готовилась к послематчевому интервью, а организаторы турнира неожиданно включили музыку. Марта не растерялась.

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Источник Большой теннис Украины
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Alex James
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