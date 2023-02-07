ВИДЕО. Не растерялась, а зажгла. Костюк исполнила танец вместо интервью
Украинка проявила смекалку
Украинская теннисистка Марта Костюк (№57 WTA) после победы над Сораной Кырстей из Румынии (№63 WTA) на старте турнира WTA 500 в Абу-Даби попала в интересную ситуацию, в которой проявила свои артистические способности.
Она готовилась к послематчевому интервью, а организаторы турнира неожиданно включили музыку. Марта не растерялась.
🎾 Марта Костюк станцювала на корті після перемоги в першому колі Abu Dhabi Open (ВІДЕО)— Теніс України 🇺🇦 Новини від BTU (@UkrainianTennis) February 6, 2023
📰 Кумедний епізод стався під час післяматчевого інтерв'ю української тенісистки#tennis #теніс https://t.co/9Hqwp76ftw
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