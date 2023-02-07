ВИДЕО. Не растерялась, а зажгла. Костюк исполнила танец вместо интервью

Украинская теннисистка Марта Костюк (№57 WTA) после победы над Сораной Кырстей из Румынии (№63 WTA) на старте турнира WTA 500 в Абу-Даби попала в интересную ситуацию, в которой проявила свои артистические способности.

Она готовилась к послематчевому интервью, а организаторы турнира неожиданно включили музыку. Марта не растерялась.