Костюк выиграла стартовый матч в Абу-Даби и вышла на Бенчич

Украинская теннисистка Марта Костюк (№57 WTA) с победы начала выступления на турнире WTA 500 в Абу-Даби.

В первом раунде основы украинка переиграла Сорану Кырстю из Румынии (№63 WTA).

Абу-Даби. Первый круг

Марта Костюк (Украина) – Сорана Кырстя (Румыния) – 6:2, 1:6, 6:2

Это была вторая встреча теннисисток, теперь счет стал равным.

В следующем раунде Костюк сыграет против второй сеяной Белинды Бенчич из Швейцарии (№9 WTA).

Ранее соперницу в первом круге получила Даяна Ястремская, которая пробилась через квалификацию.