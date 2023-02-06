Костюк выиграла стартовый матч в Абу-Даби и вышла на Бенчич
Марта в первом круге оказалась сильнее Сораны Кырсти
Украинская теннисистка Марта Костюк (№57 WTA) с победы начала выступления на турнире WTA 500 в Абу-Даби.
В первом раунде основы украинка переиграла Сорану Кырстю из Румынии (№63 WTA).
Абу-Даби. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Сорана Кырстя (Румыния) – 6:2, 1:6, 6:2
Это была вторая встреча теннисисток, теперь счет стал равным.
В следующем раунде Костюк сыграет против второй сеяной Белинды Бенчич из Швейцарии (№9 WTA).
Ранее соперницу в первом круге получила Даяна Ястремская, которая пробилась через квалификацию.
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