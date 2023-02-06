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WTA
06 февраля 2023, 16:31 | Обновлено 06 февраля 2023, 16:38
1697
6

Костюк выиграла стартовый матч в Абу-Даби и вышла на Бенчич

Марта в первом круге оказалась сильнее Сораны Кырсти

06 февраля 2023, 16:31 | Обновлено 06 февраля 2023, 16:38
1697
6
Костюк выиграла стартовый матч в Абу-Даби и вышла на Бенчич
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№57 WTA) с победы начала выступления на турнире WTA 500 в Абу-Даби.

В первом раунде основы украинка переиграла Сорану Кырстю из Румынии (№63 WTA).

Абу-Даби. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Сорана Кырстя (Румыния) – 6:2, 1:6, 6:2

Это была вторая встреча теннисисток, теперь счет стал равным.

В следующем раунде Костюк сыграет против второй сеяной Белинды Бенчич из Швейцарии (№9 WTA).

Ранее соперницу в первом круге получила Даяна Ястремская, которая пробилась через квалификацию.

По теме:
Марта Костюк – Сорана Кырстя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Сорана Кырстя Марта Костюк смотреть онлайн WTA Абу-Даби
Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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Павло Бубенко
А може матч з Бенчич стане переломним, оскільки перемога над суперницею з топ-10  придасть Марті впевненості у своїх силах на майбутні переможні поєдинки?
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+3
kollekciy
Марту з перемогою. З Бенчіч шансів нажаль дуже мало, бо вона ніби дуже добре почала рік, а в Марти знову подвійні. 
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+2
Rocky Balboa
Марта, Даяна!, Катарина (ГДР что-ли?), Байндл из Миколаива.  круче только девочка из России по фамилии Шнайдр (с чисто уфимским фейсом)…
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-8
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