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  4. Ястремская получила соперницу в основной сетке турнира в Абу-Даби
WTA
06 февраля 2023, 13:20 |
914
3

Ястремская получила соперницу в основной сетке турнира в Абу-Даби

Даяна ранее дважды обыгрывала эту теннисистку

06 февраля 2023, 13:20 |
914
3
Ястремская получила соперницу в основной сетке турнира в Абу-Даби
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Стала известна первая соперница украинской теннисистки Даяны Ястремской (№102 WTA) в основной сетке хардового турнира WTA 500 в Абу-Даби.

В матче первого раунда основы украинка сразится против 28-й ракетки мира Жиль Тайхманн из Швейцарии.

Ранее теннисистки встречались дважды на грунтовых кортах и оба раза победа доставалась украинке.

Отметим, что Ястремская в Абу-Даби успешно преодолела сито квалификации.

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Даяна Ястремская Жиль Тайхман WTA Абу-Даби
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Fdail
З усіх варіантів, Ястремська, мабуть, отримала найкращу частину сітки з доволі посередньою Касаткіною серед сіяних. Але знаючи Даяну, їй хоча б Тайхманн зараз пройти буде за щастя. 
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+4
Andrey_1992
з Тайхманн буде важче, ніж з Сасаткіною
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0
romeoboss
Вже перемогла! Я цим задоволений! На решті Яна
змогла перемогти,це здаеть-
ся перша перемога за досить
тривалий час,з початку року!
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0
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