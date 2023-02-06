WTA06 февраля 2023, 13:20 |
914
3
Ястремская получила соперницу в основной сетке турнира в Абу-Даби
Даяна ранее дважды обыгрывала эту теннисистку
06 февраля 2023, 13:20 |
914
3
Стала известна первая соперница украинской теннисистки Даяны Ястремской (№102 WTA) в основной сетке хардового турнира WTA 500 в Абу-Даби.
В матче первого раунда основы украинка сразится против 28-й ракетки мира Жиль Тайхманн из Швейцарии.
Ранее теннисистки встречались дважды на грунтовых кортах и оба раза победа доставалась украинке.
Отметим, что Ястремская в Абу-Даби успешно преодолела сито квалификации.
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змогла перемогти,це здаеть-
ся перша перемога за досить
тривалий час,з початку року!