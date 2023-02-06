Ястремская получила соперницу в основной сетке турнира в Абу-Даби

Стала известна первая соперница украинской теннисистки Даяны Ястремской (№102 WTA) в основной сетке хардового турнира WTA 500 в Абу-Даби.

В матче первого раунда основы украинка сразится против 28-й ракетки мира Жиль Тайхманн из Швейцарии.

Ранее теннисистки встречались дважды на грунтовых кортах и оба раза победа доставалась украинке.

Отметим, что Ястремская в Абу-Даби успешно преодолела сито квалификации.

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