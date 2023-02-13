ВИДЕО. Милота дня. Киченок обняла слоника после проигранного финала в Линце

Украинская теннисистка Надежда Киченок вместе со своей напарницей Анной-Леной Фридзам проиграла в финале парного турнира серии WTA 250 в Линце (Австрия).

В финале соревнований украинско-немецкий тандем уступил Нателе Дзаламидзе и Виктории Кузьмовой в трех сетах за 1 час и 47 минут.

Во время награждения Киченок прокомментировала финал и поблагодарила болельщиков, а также сказала следующую фразу:

«Сейчас я просто хочу объятий от слоника».