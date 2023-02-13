WTA13 февраля 2023, 07:50 |
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ВИДЕО. Милота дня. Киченок обняла слоника после проигранного финала в Линце
Украинка с Фридзам не смогла взять парный трофей на турнире WTA 250 в Австрии
13 февраля 2023, 07:50 |
743
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Украинская теннисистка Надежда Киченок вместе со своей напарницей Анной-Леной Фридзам проиграла в финале парного турнира серии WTA 250 в Линце (Австрия).
В финале соревнований украинско-немецкий тандем уступил Нателе Дзаламидзе и Виктории Кузьмовой в трех сетах за 1 час и 47 минут.
Во время награждения Киченок прокомментировала финал и поблагодарила болельщиков, а также сказала следующую фразу:
«Сейчас я просто хочу объятий от слоника».
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