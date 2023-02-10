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Италия
10 февраля 2023, 23:51 |
117
0

Серия А. Милан обыграл Торино и прервал черную полосу

Единственный гол забил Оливье Жиру

10 февраля 2023, 23:51 |
117
0
Серия А. Милан обыграл Торино и прервал черную полосу
ФК Милан

«Милан» в стартовом матче 22-го тура итальянской Серии А дома минимально обыграл «Торино» со счетом 1:0. Победу «россонери» принесла французская связка – Оливье Жиру забил с подачи Тео Эрнандеса.

Для «Милана» это первая победа за последние 8 матчей. В Серии А команда Стефано Пиоли проиграла три последних матча, в том числе дерби «Интеру» 0:1 в предыдущем туре.

«Милан» – «Торино – 1:0
Гол: Жиру 62

«Милан» набрал 41 очко и как минимум до завтра поднялся на третье место в турнирной таблице Серии А. Обойти «россонери» могут столичные «Лацио» и «Рома», а также «Аталанта».

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Милан Торино Серия A
Источник Sport.ua
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