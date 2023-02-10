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Чемпионат Италии
Милан
10.02.2023, FT 1 : 0
Торино
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
10 февраля 2023, 22:10 | Обновлено 10 февраля 2023, 22:53
247
0

Милан – Торино. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 10 февраля в 21:45 поединок 22-го тура чемпионата Италии

10 февраля 2023, 22:10 | Обновлено 10 февраля 2023, 22:53
247
0
Милан – Торино. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

10 февраля проходит матч 22-го тура Серии A, в котором «Милан» играет против «Торино».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Милан – Торино. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

Стартовые составы команд

События матча

62’
ГОЛ ! Мяч забил Оливье Жиру (Милан).
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Милан Серия A чемпионат Италии по футболу смотреть онлайн Милан - Торино Торино
Источник Sport.ua
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