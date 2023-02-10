Италия10 февраля 2023, 22:10 | Обновлено 10 февраля 2023, 22:53
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Милан – Торино. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 10 февраля в 21:45 поединок 22-го тура чемпионата Италии
10 февраля 2023, 22:10 | Обновлено 10 февраля 2023, 22:53
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10 февраля проходит матч 22-го тура Серии A, в котором «Милан» играет против «Торино».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.
Милан – Торино. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.
Стартовые составы команд
Team news for #MilanTorino 📋#SempreMilan— AC Milan (@acmilan) February 10, 2023
Brought to you by @Sorare pic.twitter.com/Pwrs7MpK25
❗️ FORMAZIONI— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) February 10, 2023
Ecco i nostri titolari contro il Milan#SFT | #MilanTorino pic.twitter.com/LYaEOtu9qO
События матча
62’
ГОЛ ! Мяч забил Оливье Жиру (Милан).
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