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Милан
10.02.2023, FT 1 : 0
Торино
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Италия
11 февраля 2023, 04:47 | Обновлено 11 февраля 2023, 05:04
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0

Милан – Торино – 1:0. Гениальный прыжок Жиру. Видео гола и обзор матча

Россонери прервали серию из трех поражений и вошли в топ-3 Серии А

11 февраля 2023, 04:47 | Обновлено 11 февраля 2023, 05:04
99
0
Милан – Торино – 1:0. Гениальный прыжок Жиру. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 22-го тура чемпионата Италии «Милан» обыграл «Торино» на «Сан-Сиро» со счетом 1:0.

Единственный гол забил французский форвард Оливье Жиру на 62-й минуте.

«Милан» прервал серию из трех поражений и вошел в топ-3 Серии А, «Торино» идет на 7-й позиции (30 очков).

Серия А. 22-й тур, 10 февраля

Милан – Торино – 1:0

Гол: Жиру, 62

Виедеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Жиру, 62 мин.

События матча

62’
ГОЛ ! Мяч забил Оливье Жиру (Милан).
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Милан Серия A чемпионат Италии по футболу Оливье Жиру Торино Милан - Торино видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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