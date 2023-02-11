Милан – Торино – 1:0. Гениальный прыжок Жиру. Видео гола и обзор матча

В матче 22-го тура чемпионата Италии «Милан» обыграл «Торино» на «Сан-Сиро» со счетом 1:0.

Единственный гол забил французский форвард Оливье Жиру на 62-й минуте.

«Милан» прервал серию из трех поражений и вошел в топ-3 Серии А, «Торино» идет на 7-й позиции (30 очков).

Серия А. 22-й тур, 10 февраля

Милан – Торино – 1:0

Гол: Жиру, 62

Виедеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Жиру, 62 мин.