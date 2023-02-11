Италия11 февраля 2023, 04:47 | Обновлено 11 февраля 2023, 05:04
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Милан – Торино – 1:0. Гениальный прыжок Жиру. Видео гола и обзор матча
Россонери прервали серию из трех поражений и вошли в топ-3 Серии А
11 февраля 2023, 04:47 | Обновлено 11 февраля 2023, 05:04
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В матче 22-го тура чемпионата Италии «Милан» обыграл «Торино» на «Сан-Сиро» со счетом 1:0.
Единственный гол забил французский форвард Оливье Жиру на 62-й минуте.
«Милан» прервал серию из трех поражений и вошел в топ-3 Серии А, «Торино» идет на 7-й позиции (30 очков).
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Серия А. 22-й тур, 10 февраля
Милан – Торино – 1:0
Гол: Жиру, 62
Виедеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Жиру, 62 мин.
События матча
62’
ГОЛ ! Мяч забил Оливье Жиру (Милан).
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