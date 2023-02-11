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  4. Стефано ПИОЛИ: «Должны рассматривать это как возрождение»
Италия
11 февраля 2023, 09:50 |
183
0

Стефано ПИОЛИ: «Должны рассматривать это как возрождение»

Наставник «Милана» – о победе над «Торино»

11 февраля 2023, 09:50 |
183
0
Стефано ПИОЛИ: «Должны рассматривать это как возрождение»
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефано Пиоли

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал победу над «Торино» (1:0) в матче 22-го тура итальянской Серии А.

«Мы абсолютно точно должны рассматривать это как возрождение. Знали, что будет трудно, что «Торино» за счет высокого прессинга не позволит спокойно строить игру. Но мы очень усердно работали как в атаке, так и в обороне.

Гол снял и ментальный блок – мы стали играть лучше, чем в начале матча. Это был маленький и необходимый шаг. Мы работаем каждый день, чтобы добиваться результата. В последние недели у нас не получалось. И это причиняло нам боль.

Нужно идти дальше, попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон будет хорошим результатом. Но надо быть стабильнее», - сказал Пиоли.

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Стефано Пиоли Милан Милан - Торино Торино Серия A чемпионат Италии по футболу
Источник DAZN
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