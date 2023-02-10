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Украина. Премьер лига
10 февраля 2023, 20:50 | Обновлено 10 февраля 2023, 20:51
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0

Winter Cup. Ворскла удержала победу над Левадией

Минимальная победа команды Виктора Скрипника

10 февраля 2023, 20:50 | Обновлено 10 февраля 2023, 20:51
792
0
Winter Cup. Ворскла удержала победу над Левадией
ФК Ворскла

Полтавская «Ворскла» начала Winter Cup-2023 с победы. В первом туре команда Виктор Скрипника минимально обыграла эстонскую «Левадию». После первого тайма полтавчане вели 3:0, но во второй половине матча едва не растеряли свое преимущество.

«Ворскла» – «Левадия» – 3:2
Голы: Латинович 13 (авт.), Степанюк 40, Сефери 45 – Фелисио 61, Фелисио 64

«Ворскла» (старт): Исенко, Пердута, Рамирес, Чеснаков, Кравец, Юрченко, Павлюк, Степанюк, Сефери, Лопес, Фелипе.

«Левадия» (старт): Валнер, Тур, Пеетсон, Латинович, Шоннинг-Ларсен, Айнсалу, Мавретич, Валья, Агьири, Яковлев, Силва Рейс.

Предупреждения: Фелипе 22, Кравец 60, Пердута 74, Рамирес 76, Сефери 89 – Латинович 58.

Ранее «Полесье» в серии пенальти обыграло «Верес».

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Ворскла Полтава Левадия Winter Cup 2023
Источник Sport.ua
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