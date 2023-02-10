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10 февраля 2023, 13:17 | Обновлено 10 февраля 2023, 13:21
977
2

Голевая феерия. Полесье выиграло у Вереса в серии пенальти

Житомирский клуб одержал яркую победу в матче-открытии Winter Cup 2023

10 февраля 2023, 13:17 | Обновлено 10 февраля 2023, 13:21
977
2
Голевая феерия. Полесье выиграло у Вереса в серии пенальти
ФК Полесье Житомир

В поединке 1-го тура турнира Winter Cup 2023 встречались житомирское «Полесье» и ровенский «Верес».

Команда Юрия Вирта по ходу встречи уступала в два мяча, однако сумела восстановить паритет на табло и перевести игру в серию пенальти.

С 11-метровой отметки точнее пробивали футболисты «Полесья», которые и взяли два очка. «Верес» благодаря ничьей в основное время набрал один балл.

Winter Cup 2023, 1-й тур

«Полесье» – «Верес» – 3:3, пен. 4:3
Голы: Грицук 2, 21 пен., Близниченко 44 аг - М.Шестаков 39, Гайдучик 60, Г.Пасич 88

«Полесье»: Поспелов – Гитченко, Нестеров (Кушниренко 38), Огиря, Морозко, Шаповал, Крушинский (Морговский 46), Грицук Шастал (Чередниченко 69), Янаков, Будкиский

«Верес»: Когут – Балан, Гагун, Лебеденко (Г.Пасич 46), Курко (Маткобожик 65), Вовченко, Клец (Шух 68), Кучеров, В. Шарай (С.Шарай 46), Близниченко (Дахновский 46) ), М.Шестаков (Гайдучик 46)

Серия пенальти: Вовченко - 0:1, Грицук - 1:1, С.Шарай - 1:2, Кушниренко - 2:2, Г.Пасич - 2:3, Янаков - 3:3, Гайдучик 3:3 (вратарь), Морозко - 4:3, Дахновский - 4:3 (мимо)

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Источник Sport.ua
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Sviatoslav Kudelych
Навіть першоліговому Поліссю можна закордон! Не можна хіба простому народові, який повинен віддавати свої життя заради того, щоб багаті світу цього навіть не відчували, що йде війна!
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