Полузащитник Полесья: «Мы находимся в Турции, чтобы помогать своей стране»

Лучший игрок матча «Полесье» – «Верес» Василий Грицук поделился впечатлениями от «BGV Winter Cup 2023».

«Мы ждали этот турнир, на товарищеских матчах ты не так отдаешься, как на турнирных поединках. У нас отменили одну товарищескую игру из-за землетрясения, мы приносим соболезнования собратьям из Турции. Видите, как в жизни бывает, у нас война, а у них – землетрясение. Нужно восстанавливаться, отдавать все силы на поле, чтобы помогать людям. Большое спасибо ВСУ, ребятам и девушкам, волонтерам. Мы также находимся здесь, чтобы помогать своей стране и не оставлять в беде свои семьи, близких и народ».