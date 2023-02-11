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11 февраля 2023, 04:59 | Обновлено 11 февраля 2023, 05:00
53
0

Полузащитник Полесья: «Мы находимся в Турции, чтобы помогать своей стране»

Василий Грицук поделился впечатлениями от «BGV Winter Cup 2023»

11 февраля 2023, 04:59 | Обновлено 11 февраля 2023, 05:00
53
0
Полузащитник Полесья: «Мы находимся в Турции, чтобы помогать своей стране»
Футбол 2.0

Лучший игрок матча «Полесье» – «Верес» Василий Грицук поделился впечатлениями от «BGV Winter Cup 2023».

«Мы ждали этот турнир, на товарищеских матчах ты не так отдаешься, как на турнирных поединках. У нас отменили одну товарищескую игру из-за землетрясения, мы приносим соболезнования собратьям из Турции. Видите, как в жизни бывает, у нас война, а у них – землетрясение. Нужно восстанавливаться, отдавать все силы на поле, чтобы помогать людям. Большое спасибо ВСУ, ребятам и девушкам, волонтерам. Мы также находимся здесь, чтобы помогать своей стране и не оставлять в беде свои семьи, близких и народ».

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Верес Ровно Полесье Житомир Полесье - Верес Winter Cup 2023 Василий Грицук
Источник Футбол 2.0
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