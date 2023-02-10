В поединке 1-го тура турнира Winter Cup 2023 встречались житомирское «Полесье» и ровенский «Верес».

Команда Юрия Вирта по ходу встречи уступала в два мяча, однако сумела восстановить паритет на табло и перевести игру в серию пенальти.

С 11-метровой отметки точнее пробивали футболисты «Полесья», которые и взяли два очка. «Верес» благодаря ничьей в основное время набрал один балл.

Winter Cup 2023, 1-й тур

«Полесье» – «Верес» – 3:3, пен. 4:3

Голы: Грицук 2, 21 пен., Близниченко 44 аг - М.Шестаков 39, Гайдучик 60, Г.Пасич 88