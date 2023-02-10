Полесье – Верес – 3:3 (пен 4:3). Видео голов и обзор матча
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В поединке 1-го тура турнира Winter Cup 2023 встречались житомирское «Полесье» и ровенский «Верес».
Команда Юрия Вирта по ходу встречи уступала в два мяча, однако сумела восстановить паритет на табло и перевести игру в серию пенальти.
С 11-метровой отметки точнее пробивали футболисты «Полесья», которые и взяли два очка. «Верес» благодаря ничьей в основное время набрал один балл.
Winter Cup 2023, 1-й тур
«Полесье» – «Верес» – 3:3, пен. 4:3
Голы: Грицук 2, 21 пен., Близниченко 44 аг - М.Шестаков 39, Гайдучик 60, Г.Пасич 88
События матча
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