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Полесье
10.02.2023, FT 3 : 3
4 : 3 Серия пенальти Серия пенальти
Верес
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Украина. Премьер лига
10 февраля 2023, 16:20 |
284
1

Полесье – Верес – 3:3 (пен 4:3). Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча Winter Cup 2023

10 февраля 2023, 16:20 |
284
1
Полесье – Верес – 3:3 (пен 4:3). Видео голов и обзор матча
Футбол 2.0

В поединке 1-го тура турнира Winter Cup 2023 встречались житомирское «Полесье» и ровенский «Верес».

Команда Юрия Вирта по ходу встречи уступала в два мяча, однако сумела восстановить паритет на табло и перевести игру в серию пенальти.

С 11-метровой отметки точнее пробивали футболисты «Полесья», которые и взяли два очка. «Верес» благодаря ничьей в основное время набрал один балл.

Winter Cup 2023, 1-й тур

«Полесье» – «Верес» – 3:3, пен. 4:3
Голы: Грицук 2, 21 пен., Близниченко 44 аг - М.Шестаков 39, Гайдучик 60, Г.Пасич 88

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Верес.
60’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Верес.
44’
ГОЛ ! Автогол забил игрок команды Верес.
39’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Верес.
21’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Полесье.
2’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Полесье.
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Источник Sport.ua
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Александр Ад
Які там призові?
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