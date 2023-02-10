Украина. Премьер лига10 февраля 2023, 03:23 | Обновлено 10 февраля 2023, 03:51
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ФОТО. Сыграет за Полесье? Усик сфотографировался с трофеем Winter Cup 2023
10 февраля в Турции стартует предсезонный турнир с участием четырех команд
10 февраля 2023, 03:23 | Обновлено 10 февраля 2023, 03:51
184
0
10 февраля в Турции стартует предсезонный турнир Winter Cup 2023 с участием четырех команд.
В турнире сыграют: Полесье Житомир, Ворскла Полтава, Верес Ровно, Левадия Таллинн.
В первом туре 10 февраля встретятся: 11:00. Полесье – Верес, 18:30. Ворскла – Левадия.
Календарь матчей Winter Cup 2023
- 10.02 / 11:00. Полесье – Верес
- 10.02 / 18:30. Ворскла – Левадия
- 14.02 / 18:30. Полесье – Левадия
- 15.02 / 18:30. Ворскла – Верес
- 17.02 / 18:30. Верес – Левадия
- 18.02 / 18:30. Полесье – Ворскла
Украинский боксер Александр Усик лично заценил трофей Winter Cup 2023 и сфотографировался с ним.
Усик может сыграть за «Полесье» уже в стартовом матче турнира против «Вереса».
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