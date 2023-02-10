ФОТО. Сыграет за Полесье? Усик сфотографировался с трофеем Winter Cup 2023

10 февраля в Турции стартует предсезонный турнир Winter Cup 2023 с участием четырех команд.

В турнире сыграют: Полесье Житомир, Ворскла Полтава, Верес Ровно, Левадия Таллинн.

В первом туре 10 февраля встретятся: 11:00. Полесье – Верес, 18:30. Ворскла – Левадия.

Календарь матчей Winter Cup 2023

10.02 / 11:00. Полесье – Верес

10.02 / 18:30. Ворскла – Левадия

14.02 / 18:30. Полесье – Левадия

15.02 / 18:30. Ворскла – Верес

17.02 / 18:30. Верес – Левадия

18.02 / 18:30. Полесье – Ворскла

Украинский боксер Александр Усик лично заценил трофей Winter Cup 2023 и сфотографировался с ним.

Усик может сыграть за «Полесье» уже в стартовом матче турнира против «Вереса».