Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ворскла – Левадия. Winter Cup 2023. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Ворскла
10.02.2023 18:30 - : -
Левадия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
10 февраля 2023, 06:45 | Обновлено 10 февраля 2023, 07:03
55
0

Ворскла – Левадия. Winter Cup 2023. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 10 февраля в 18:30 видеоотрансляцию матча 1-го тура Winter Cup 2023

10 февраля 2023, 06:45 | Обновлено 10 февраля 2023, 07:03
55
0
Ворскла – Левадия. Winter Cup 2023. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Футбол 2.0

10 февраля в 18:30 в Турции проходит матч 1-го тура турнира Winter Cup 2023 между командами «Ворскла» Полтава и «Левадия» Таллинн.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В другом матче 1-го тура встречаются «Полесье» Житомир и «Верес» Ровно.

Ворскла – Левадия. Winter Cup 2023. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит Футбол 2.0 на YouTube.

Предматчевая студия

Послематчевый анализ

По теме:
Полесье – Верес. Winter Cup 2023. Сыграет ли Усик? Смотреть онлайн. LIVE
Два матча в первый день. Обновленное расписание турнира Winter Cup 2023
ФОТО. Сыграет за Полесье? Усик сфотографировался с трофеем Winter Cup 2023
смотреть онлайн Winter Cup 2023 Ворскла Полтава Левадия
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Я беременный от Малиновского». Реакция фанов Марселя на гол в ворота ПСЖ
Футбол | 09 февраля 2023, 14:20 6
«Я беременный от Малиновского». Реакция фанов Марселя на гол в ворота ПСЖ
«Я беременный от Малиновского». Реакция фанов Марселя на гол в ворота ПСЖ

Французские болельщики в восторге от игры украинца

ВИДЕО. Его не остановить! Как Роналду забил 4 гола за саудовский Аль-Наср
Футбол | 09 февраля 2023, 21:48 32
ВИДЕО. Его не остановить! Как Роналду забил 4 гола за саудовский Аль-Наср
ВИДЕО. Его не остановить! Как Роналду забил 4 гола за саудовский Аль-Наср

Криштиану забил 503 гола в национальных чемпионатах

«Поздравляю, GOAT». Морган посвятил Роналду твит и привел безумный факт
Футбол | 09.02.2023, 23:29
«Поздравляю, GOAT». Морган посвятил Роналду твит и привел безумный факт
«Поздравляю, GOAT». Морган посвятил Роналду твит и привел безумный факт
Одесский Мудрик. Экс-игрок сборной Украины восхищен игроком Черноморца
Футбол | 09.02.2023, 19:23
Одесский Мудрик. Экс-игрок сборной Украины восхищен игроком Черноморца
Одесский Мудрик. Экс-игрок сборной Украины восхищен игроком Черноморца
В ФИФА определили трех претендентов на награду лучшему тренеру 2022 года
Футбол | 10.02.2023, 03:45
В ФИФА определили трех претендентов на награду лучшему тренеру 2022 года
В ФИФА определили трех претендентов на награду лучшему тренеру 2022 года
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
1800 танков и 400 самолетов. Россия готовится к новому наступлению
1800 танков и 400 самолетов. Россия готовится к новому наступлению
09.02.2023, 10:11 24
Война
Президент МОК призвал Украину не бойкотировать Олимпиаду
Президент МОК призвал Украину не бойкотировать Олимпиаду
09.02.2023, 19:32 7
Олимпийские игры
Марсель – ПСЖ – 2:1. Малиновский выбил звезд из Кубка. Видео голов и обзор
Марсель – ПСЖ – 2:1. Малиновский выбил звезд из Кубка. Видео голов и обзор
09.02.2023, 00:55 2
Футбол
Источник: Динамо подпишет форварда сборной Румынии
Источник: Динамо подпишет форварда сборной Румынии
08.02.2023, 14:19 7
Футбол
«У Лунина есть жена?» Фанаты Реала – про игру украинца в полуфинале КЧМ
«У Лунина есть жена?» Фанаты Реала – про игру украинца в полуфинале КЧМ
09.02.2023, 16:45 2
Футбол
Ярослава МАГУЧИХ: «С Бубкой и Ломаченко сейчас не сфотографировалась бы»
Ярослава МАГУЧИХ: «С Бубкой и Ломаченко сейчас не сфотографировалась бы»
08.02.2023, 15:53 1
Другие виды
ВИДЕО. Малиновский забил победный гол в матче Кубка Франции против ПСЖ
ВИДЕО. Малиновский забил победный гол в матче Кубка Франции против ПСЖ
08.02.2023, 23:39 10
Футбол
Натурализованная российская биатлонистка может вернуться в сборную Украины
Натурализованная российская биатлонистка может вернуться в сборную Украины
08.02.2023, 17:58 10
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности