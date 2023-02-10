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Украина. Премьер лига10 февраля 2023, 06:45 | Обновлено 10 февраля 2023, 07:03
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Ворскла – Левадия. Winter Cup 2023. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 10 февраля в 18:30 видеоотрансляцию матча 1-го тура Winter Cup 2023
10 февраля 2023, 06:45 | Обновлено 10 февраля 2023, 07:03
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10 февраля в 18:30 в Турции проходит матч 1-го тура турнира Winter Cup 2023 между командами «Ворскла» Полтава и «Левадия» Таллинн.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В другом матче 1-го тура встречаются «Полесье» Житомир и «Верес» Ровно.
Ворскла – Левадия. Winter Cup 2023. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит Футбол 2.0 на YouTube.
Предматчевая студия
Послематчевый анализ
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