10 февраля в 18:30 в Турции проходит матч 1-го тура турнира Winter Cup 2023 между командами «Ворскла» Полтава и «Левадия» Таллинн.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В другом матче 1-го тура встречаются «Полесье» Житомир и «Верес» Ровно.

Ворскла – Левадия. Winter Cup 2023. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит Футбол 2.0 на YouTube.

Предматчевая студия

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