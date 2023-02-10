Ворскла – Левадия – 3:2. Голепад в Winter Cup. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча первого тура предсезонного турнира в Турции
10 февраля в 18:30 в Турции состоялся матч 1-го тура турнира Winter Cup 2023 между командами "Ворскла" Полтава и «Левадия» Таллин.
Команда из Полтавы забила три гола, а затем эстонцы отыграли два мяча.
Выиграв напряженный матч со счетом 3:2, клуб из Полтавы набрал 3 очка и занял первую строчку в таблице.
В другом матче 1-го тура сыграли «Полесье» Житомир и «Верес» Ровно (3:3, пен. 4:3).
Winter Cup 2023. 1-й тур, 10 февраля. Турция
Ворскла Полтава (Украина) – Левадия (Таллинн, Эстония) – 3:2
Голы: Латинович, 13 (автогол), Степанюк, 40, Сефери 45+1 – Фелисио 61, 64.
Видеообзор матча
Видеоозапись матча
События матча
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