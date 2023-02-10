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Ворскла
10.02.2023, FT 3 : 2
Левадия
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Украина. Премьер лига
10 февраля 2023, 23:48 | Обновлено 10 февраля 2023, 23:52
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0

Ворскла – Левадия – 3:2. Голепад в Winter Cup. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча первого тура предсезонного турнира в Турции

10 февраля 2023, 23:48 | Обновлено 10 февраля 2023, 23:52
72
0
Ворскла – Левадия – 3:2. Голепад в Winter Cup. Видео голов и обзор матча
Футбол 2.0

10 февраля в 18:30 в Турции состоялся матч 1-го тура турнира Winter Cup 2023 между командами "Ворскла" Полтава и «Левадия» Таллин.

Команда из Полтавы забила три гола, а затем эстонцы отыграли два мяча.

Выиграв напряженный матч со счетом 3:2, клуб из Полтавы набрал 3 очка и занял первую строчку в таблице.

В другом матче 1-го тура сыграли «Полесье» Житомир и «Верес» Ровно (3:3, пен. 4:3).

Winter Cup 2023. 1-й тур, 10 февраля. Турция

Ворскла Полтава (Украина) – Левадия (Таллинн, Эстония) – 3:2

Голы: Латинович, 13 (автогол), Степанюк, 40, Сефери 45+1 – Фелисио 61, 64.

Видеообзор матча

Видеоозапись матча

События матча

64’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Левадия.
61’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Левадия.
45’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Ворскла.
40’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Ворскла.
13’
ГОЛ ! Автогол забил игрок команды Левадия.
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Левадия Ворскла Полтава Winter Cup 2023 видео голов и обзор Руслан Степанюк Таулант Сефери
Источник Sport.ua
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