Ворскла – Левадия – 3:2. Голепад в Winter Cup. Видео голов и обзор матча

10 февраля в 18:30 в Турции состоялся матч 1-го тура турнира Winter Cup 2023 между командами "Ворскла" Полтава и «Левадия» Таллин.

Команда из Полтавы забила три гола, а затем эстонцы отыграли два мяча.

Выиграв напряженный матч со счетом 3:2, клуб из Полтавы набрал 3 очка и занял первую строчку в таблице.

В другом матче 1-го тура сыграли «Полесье» Житомир и «Верес» Ровно (3:3, пен. 4:3).

Winter Cup 2023. 1-й тур, 10 февраля. Турция

Ворскла Полтава (Украина) – Левадия (Таллинн, Эстония) – 3:2

Голы: Латинович, 13 (автогол), Степанюк, 40, Сефери 45+1 – Фелисио 61, 64.

Видеообзор матча

Видеоозапись матча