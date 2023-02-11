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Украина. Премьер лига
11 февраля 2023, 03:58 |
15
0

Руслан СТЕПАНЮК: «Матчи турнира кардинально отличаются от товарищеских»

Форвард «Ворсклы» – о товарищеском турнире

11 февраля 2023, 03:58 |
15
0
Руслан СТЕПАНЮК: «Матчи турнира кардинально отличаются от товарищеских»
ФК Ворскла.

Форвард «Ворсклы» Руслан Степанюк поделился своими впечатлениями от турнира «BGV Winter Cup 2023».

«Матчи турнира кардинально отличаются от товарищеских, их хочется выигрывать, большее напряжение, на нас смотрят украинские болельщики, семьи. Хочу сказать вам: спасибо за такой турнир, этим мы поднимаем настроение и дух. Благодаря этому турниру собираются средства на ВСУ, мы также присоединяемся к этой акции. Будем демонстрировать красивый футбол, чтобы собрать больше для наших защитников и защитниц.

Каждый спортсмен стремится выигрывать, и мы не исключение. Сложный турнир будет, видели, как сильно «Верес» и «Полесье» сыграли».

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Источник Футбол 2.0
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