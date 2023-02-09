Киченок с обидчицей Калининой разгромила беларуску на турнире в Австрии

Украинская теннисистка Надежда Киченок вместе со своей напарницей Анной-Леной Фридзам (Германия) вышла в полуфинал турнира серии WTA 250 в Линце (Австрия).

В четвертьфинале турнира украинско-немецкий тандем обыграл Хань Син-Юнь из Китая и Лидию Морозову из беларуси в двух сетах за 57 минут.

WTA 250 Линц. Пары. Хард в помещении. 1/4 финала

Надежда Киченок (Украина) / Анна-Лена Фридзам (Китай) – Хань Син-Юнь (Китай) / Лидия Морозова – 6:3, 6:1

В 1/2 финала турнира Киченок и Фридзам сыграют с Кейтлин Кристиан и Сабриной Сантамарией.

Интересно, что сегодня, 5 февраля, Анна-Лена Фридзам в двух сетах обыграла первую ракетку Украины Ангелину Калинину в 1/8 финала одиночного разряда.