Калинина неожиданно проиграла теннисистке из второй сотни в Линце
После хорошего матча с Паркс украинка уступила Анне-Лене Фридзам из Германии
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№31 WTA) завершила выступления в основной сетке турнира WTA 250 в Линце.
Во втором раунде украинка, посеянная под четвертым номером, проиграла Анне-Лене Фридзам из Германии (№124 WTA), которая пробилась в основу через квалификацию.
Линц. Второй круг
Ангелина Калинина (Украина) – Анна-Лена Фридзам (Германия) – 3:6, 5:7
Это была третья встреча теннисисток, Калинина проиграла во второй раз.
В следующем раунде Фридзам сразится против восьмой сеяной Анастасии Потаповой (№44 WTA).
Следующим турниром Калининой станут соревнования в Дохе, где она заявлена в квалификацию.
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