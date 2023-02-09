Калинина неожиданно проиграла теннисистке из второй сотни в Линце

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№31 WTA) завершила выступления в основной сетке турнира WTA 250 в Линце.

Во втором раунде украинка, посеянная под четвертым номером, проиграла Анне-Лене Фридзам из Германии (№124 WTA), которая пробилась в основу через квалификацию.

Линц. Второй круг

Ангелина Калинина (Украина) – Анна-Лена Фридзам (Германия) – 3:6, 5:7

Это была третья встреча теннисисток, Калинина проиграла во второй раз.

В следующем раунде Фридзам сразится против восьмой сеяной Анастасии Потаповой (№44 WTA).

Следующим турниром Калининой станут соревнования в Дохе, где она заявлена в квалификацию.