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  4. Калинина неожиданно проиграла теннисистке из второй сотни в Линце
WTA
09 февраля 2023, 16:50 | Обновлено 09 февраля 2023, 16:53
826
7

Калинина неожиданно проиграла теннисистке из второй сотни в Линце

После хорошего матча с Паркс украинка уступила Анне-Лене Фридзам из Германии

09 февраля 2023, 16:50 | Обновлено 09 февраля 2023, 16:53
826
7
Калинина неожиданно проиграла теннисистке из второй сотни в Линце
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№31 WTA) завершила выступления в основной сетке турнира WTA 250 в Линце.

Во втором раунде украинка, посеянная под четвертым номером, проиграла Анне-Лене Фридзам из Германии (№124 WTA), которая пробилась в основу через квалификацию.

Линц. Второй круг
Ангелина Калинина (Украина) – Анна-Лена Фридзам (Германия) – 3:6, 5:7

Это была третья встреча теннисисток, Калинина проиграла во второй раз.

В следующем раунде Фридзам сразится против восьмой сеяной Анастасии Потаповой (№44 WTA).

Следующим турниром Калининой станут соревнования в Дохе, где она заявлена в квалификацию.

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WTA Линц Ангелина Калинина Анна-Лена Фридзам смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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Александр Ад
добре,що не дивився,нерви псують нам такими результатами
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+1
ptolemeus
Несподівано? Буквально два місяці тому вона програла цій самій німкені із другої сотні... Так само була роз'*обана у двох сетах, не показавши ні характеру, нічого. Це не "несподівано", це вже закономірна патологія, діагноз так би мовити.
На таку гру просто гидко дивитись.
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+1
Aleks
Молодец, она, что бы не играть против россиянки просто слилась, а то опять будут лишние разговоры.
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Павло Бубенко
"срала-мазала - да глини не вистачило!" Так коротко можна охарактеризувати сьогоднішню гру ніякої Калиніної проти суперниці аж з другої сотні! "Фізики" зовсім нема, по корту ледь пересувалася...Сумно!
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0
Александр Науменко
Геля вирішила сьогодні познущатися над своїми вболівальниками.
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0
⬆️
Когда там Свитолина уже начнёт нас огорчать?
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-1
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