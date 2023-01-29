Юрген КЛОПП: «Ливерпуль должен был защищаться лучше, когда пропускал»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о матче 1/16 финала Кубка Англии с «Брайтоном», в котором его подопечные уступили со счетом 1:2 и выбыли из дальнейшей борьбы за трофей.

«Сегодня мы играли лучше, но пропустили два гола со стандартов. А этого ни в коем случае нельзя было допускать. Мы могли и должны были защищаться лучше в моментах, когда мяч в итоге влетал в наши ворота.

Проигрывать не очень приятно. Мы хотели выйти в следующий раунд, но сделать этого не смогли. Я поздравляю «Брайтон», – рассказал Клопп.