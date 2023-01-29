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Кубок Англии
Брайтон
29.01.2023, FT 2 : 1
Ливерпуль
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Англия
29 января 2023, 18:24 | Обновлено 29 января 2023, 18:31
389
2

Юрген КЛОПП: «Ливерпуль должен был защищаться лучше, когда пропускал»

Немецкий специалист – о поражении «Ливерпуля» от Брайтона»

29 января 2023, 18:24 | Обновлено 29 января 2023, 18:31
389
2
Юрген КЛОПП: «Ливерпуль должен был защищаться лучше, когда пропускал»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о матче 1/16 финала Кубка Англии с «Брайтоном», в котором его подопечные уступили со счетом 1:2 и выбыли из дальнейшей борьбы за трофей.

«Сегодня мы играли лучше, но пропустили два гола со стандартов. А этого ни в коем случае нельзя было допускать. Мы могли и должны были защищаться лучше в моментах, когда мяч в итоге влетал в наши ворота.

Проигрывать не очень приятно. Мы хотели выйти в следующий раунд, но сделать этого не смогли. Я поздравляю «Брайтон», – рассказал Клопп.

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Юрген Клопп Ливерпуль Брайтон - Ливерпуль Брайтон Кубок Англии по футболу
Источник BBC
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Комментарии 2
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Євген Доніч
програли бо знову дурний зонний захист, як так сталось, що крайній Робертсон стояв перед воротами, а за ним аж двоє? як навчив, так вони і навчаються. Весь рік вже стандарти це ахілесова п'ята Ліверпуля.
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+1
Rash VM
Клопп в тебе кістяк команди залишився після попередніх вдалих років. Так є група травмованих : ван Дейк, Луїс Діас, Фірміно , Діогу Жота. На початку чемпіонату вони грали і в Лівера була та сама слаба гра , море втрачених очок із середняками. Клопп в одному інтерв"ю сказав до ЧС в Катарі , що після нього ми будемо кращими. А стали ще гіршими. Виліт з двох кубків в АНглії , прос..али 1:3 Брентфорду , 0:3 Брайтону і тд. Кістяк лишився , навіть підсилилися. І що??? А нічого інші зробили висновки і стали сильнішими. А Ліверпуль думав , що по інерції далі типу на класі вигравтимуть. Вам піжонам показали ваше місце на даний момент
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