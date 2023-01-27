29 января на «Амекс» пройдет матч 1/16 Кубка Англии, в котором «Брайтон» встретится с «Ливерпулем». Старт поединка запланирован на 15:30 по киевкому времени.

Брайтон

Команда продолжает терять ведущих игроков. Впрочем, по Кайседо все предложения были отброшены без рассмотрения. А вот Троссард явно успел рассориться с Де Дзерби, и было понятно, что он все равно куда-то уйдет. Так что получили за Леандро 21 миллион - уже хорошо. Но со спортивной точки зрения «чайки» ослабели, ведь их покинул лучший бомбардир, пусть почти половину из своих 7 мячей бельгиец оформил хет-триком в ворота «Ливерпуля» в дебютном поединке нового наставника. Главное, что пока что есть ощущение, что и к этому вызову «Альбион» готов. Он зимой набрал отличную форму, а с ней - и 10 очков в 5 крайних турах, уступив на этом отрезке только безоговорочному лидеру, «Арсеналу». В прошлом поединке чуть не повторилась осечка, но на 88-й минуте вырвали 2-2 на поле «Лестера». Вполне можно перенести фокус внимания на кубок, или лучше попытаются удержаться в зоне еврокубков АПЛ?

Ливерпуль

Клуб все ближе к тому, чтобы провалить сезон - как минимум, в разрезе Премьер-Лиги. Достаточно просто напомнить статистику в этом турнире: 8 побед и 29 очков после 19 матчей. В итоге «красные», вице-чемпион страны, идут ниже того же «Брайтона», на 9-й позиции. Была надежда на то, что после длинной паузы все наладилось, и команда даже выиграла дважды кряду. Но потом были поражения от «Брентфорда» и как раз «чаек», причем в каждом поединке «мерсисайдцы» получали по 3 мяча. А в субботу они выдали нулевую ничью с другим кризисным грандом, «Челси». На этом фоне проход «Вулверхэмптона» в кубке можно воспринимать как успех, но и там все оформили только в виде 1-0 в переигровке. А в первом поединке, как считают многие, «волкам» помешали судьи, отобравшие решающий мяч.

Статистика личных встреч

«Ливерпуль» выиграл только 1 очный матч из 6 последних. В этом сезоне АПЛ уже были 3-3 и, совсем недавно, 3-0 в пользу «Брайтона».

Прогноз

Букмекерские конторы упрямо симпатизируют «красным». Но хозяева точно не хуже - ставим на победу подопечных Де Дзерби при форе «0» с коэффициентом - 1,94 по Parimatch.