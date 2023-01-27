Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Брайтон – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Кубок Англии
Брайтон
29.01.2023 15:30 - : -
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
27 января 2023, 12:25 |
71
0

Брайтон – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии

Поединок состоится 29 января в 15:30 по Киеву

27 января 2023, 12:25 |
71
0
Брайтон – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

29 января на «Амекс» пройдет матч 1/16 Кубка Англии, в котором «Брайтон» встретится с «Ливерпулем». Старт поединка запланирован на 15:30 по киевкому времени.

Брайтон

Команда продолжает терять ведущих игроков. Впрочем, по Кайседо все предложения были отброшены без рассмотрения. А вот Троссард явно успел рассориться с Де Дзерби, и было понятно, что он все равно куда-то уйдет. Так что получили за Леандро 21 миллион - уже хорошо. Но со спортивной точки зрения «чайки» ослабели, ведь их покинул лучший бомбардир, пусть почти половину из своих 7 мячей бельгиец оформил хет-триком в ворота «Ливерпуля» в дебютном поединке нового наставника. Главное, что пока что есть ощущение, что и к этому вызову «Альбион» готов. Он зимой набрал отличную форму, а с ней - и 10 очков в 5 крайних турах, уступив на этом отрезке только безоговорочному лидеру, «Арсеналу». В прошлом поединке чуть не повторилась осечка, но на 88-й минуте вырвали 2-2 на поле «Лестера». Вполне можно перенести фокус внимания на кубок, или лучше попытаются удержаться в зоне еврокубков АПЛ?

Ливерпуль

Клуб все ближе к тому, чтобы провалить сезон - как минимум, в разрезе Премьер-Лиги. Достаточно просто напомнить статистику в этом турнире: 8 побед и 29 очков после 19 матчей. В итоге «красные», вице-чемпион страны, идут ниже того же «Брайтона», на 9-й позиции. Была надежда на то, что после длинной паузы все наладилось, и команда даже выиграла дважды кряду. Но потом были поражения от «Брентфорда» и как раз «чаек», причем в каждом поединке «мерсисайдцы» получали по 3 мяча. А в субботу они выдали нулевую ничью с другим кризисным грандом, «Челси». На этом фоне проход «Вулверхэмптона» в кубке можно воспринимать как успех, но и там все оформили только в виде 1-0 в переигровке. А в первом поединке, как считают многие, «волкам» помешали судьи, отобравшие решающий мяч.

Статистика личных встреч

«Ливерпуль» выиграл только 1 очный матч из 6 последних. В этом сезоне АПЛ уже были 3-3 и, совсем недавно, 3-0 в пользу «Брайтона».

Прогноз

Букмекерские конторы упрямо симпатизируют «красным». Но хозяева точно не хуже - ставим на победу подопечных Де Дзерби при форе «0» с коэффициентом - 1,94 по Parimatch.

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Реал Мадрид – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Клуб Де Дзерби нацелился на хавбека Ливерпуля
Жирона – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
прогнозы прогнозы на футбол Брайтон Ливерпуль Брайтон - Ливерпуль Кубок Англии по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей
Настроить ленту

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Черноморец – Нови-Пазар – 0:2. Видео голов и обзор матча
Футбол | 27 января 2023, 02:55 2
Черноморец – Нови-Пазар – 0:2. Видео голов и обзор матча
Черноморец – Нови-Пазар – 0:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча в Турции

ОФИЦИАЛЬНО. Аякс уволил главного тренера. Он повторил антирекорд
Футбол | 27 января 2023, 09:55 2
ОФИЦИАЛЬНО. Аякс уволил главного тренера. Он повторил антирекорд
ОФИЦИАЛЬНО. Аякс уволил главного тренера. Он повторил антирекорд

Альфред Схредер покинул пост наставника нидерландского клуба

Украинец отказался выступать в одной команде с россиянином. Как это было
Волейбол | 26.01.2023, 15:13
Украинец отказался выступать в одной команде с россиянином. Как это было
Украинец отказался выступать в одной команде с россиянином. Как это было
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера и сборной Украины нашел новый клуб в Турции
Футбол | 26.01.2023, 21:50
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера и сборной Украины нашел новый клуб в Турции
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера и сборной Украины нашел новый клуб в Турции
«Милевский в Киеве, у него проблемы». Артем не может найти себя
Футбол | 26.01.2023, 13:11
«Милевский в Киеве, у него проблемы». Артем не может найти себя
«Милевский в Киеве, у него проблемы». Артем не может найти себя
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Брайтон сделал улучшенное предложение по Матвиенко
Брайтон сделал улучшенное предложение по Матвиенко
25.01.2023, 20:59 22
Футбол
Скандал! Отец Джоковича поприветствовал рашистов и сфоткался с Z-идиотами
Скандал! Отец Джоковича поприветствовал рашистов и сфоткался с Z-идиотами
26.01.2023, 06:45 10
Теннис
Рио ФЕРДИНАНД: «Представьте, что будет, когда Мудрик будет полностью готов»
Рио ФЕРДИНАНД: «Представьте, что будет, когда Мудрик будет полностью готов»
26.01.2023, 19:23 3
Футбол
Стала известна первая финалистка Australian Open
Стала известна первая финалистка Australian Open
26.01.2023, 12:28 4
Теннис
В сезоне-2018/19 Динамо отдало 24 млн на трансферы. Все они – полный провал
В сезоне-2018/19 Динамо отдало 24 млн на трансферы. Все они – полный провал
25.01.2023, 11:22 70
Футбол
Лучший в истории АПЛ! Зинченко лидирует в интересном рейтинге в Англии
Лучший в истории АПЛ! Зинченко лидирует в интересном рейтинге в Англии
25.01.2023, 14:50 11
Футбол
Где и когда смотреть гонки чемпионата Европы 2023 по биатлону
Где и когда смотреть гонки чемпионата Европы 2023 по биатлону
25.01.2023, 11:00
Биатлон
ЧМ-2023 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты (обновляется)
ЧМ-2023 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты (обновляется)
27.01.2023, 02:18 5
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности