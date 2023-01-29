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Кубок Англии
Брайтон
29.01.2023, FT 2 : 1
Ливерпуль
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Англия
29 января 2023, 17:35 |
1045
2

Брайтон Де Дзерби выбил Ливерпуль из Кубка Англии

Победный гол был забит в компенсированное время

29 января 2023, 17:35 |
1045
2
Брайтон Де Дзерби выбил Ливерпуль из Кубка Англии
ФК Брайтон

Состоялся матч четвертого раунда Кубка Англии, в котором «Брайтон» принимал «Ливерпуль».

Гости открыли счет на 30-й минуте, но хозяева сумели отыграть еще до перерыва. В компенсированное время встречи команда Роберто де Дзерби вырвала победу, избежав переигровки. Отличился японский полузащитник Каору Митома.

Отметим, что 14 января «Брайтон» обыграл «Ливерпуль» и в чемпионате. Тогда встреча на «Амекс Стэдиум» завершилась со счетом 3:0.

Жеребьевка пятого раунда Кубка Англии состоится 30 января.

Кубок Англии. 1/16 финала

«Брайтон» – «Ливерпуль» – 2:1
Данк (39), Митома (90+2) – Эллиотт (30).

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Ливерпуль Кубок Англии по футболу Брайтон Брайтон - Ливерпуль
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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mayakovskiy1
Де Дзерби топ. Который раз совершенно средним составом выносит топов 
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igor shmuylo
Ливер.уже не тот, одна надежда на лигу чемп.потому что в АПЛ дела не очень и занять 4 место будет сложно . 
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