Брайтон Де Дзерби выбил Ливерпуль из Кубка Англии

Состоялся матч четвертого раунда Кубка Англии, в котором «Брайтон» принимал «Ливерпуль».

Гости открыли счет на 30-й минуте, но хозяева сумели отыграть еще до перерыва. В компенсированное время встречи команда Роберто де Дзерби вырвала победу, избежав переигровки. Отличился японский полузащитник Каору Митома.

Отметим, что 14 января «Брайтон» обыграл «Ливерпуль» и в чемпионате. Тогда встреча на «Амекс Стэдиум» завершилась со счетом 3:0.

Жеребьевка пятого раунда Кубка Англии состоится 30 января.

Кубок Англии. 1/16 финала

«Брайтон» – «Ливерпуль» – 2:1

Данк (39), Митома (90+2) – Эллиотт (30).