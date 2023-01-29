Брайтон Де Дзерби выбил Ливерпуль из Кубка Англии
Победный гол был забит в компенсированное время
Состоялся матч четвертого раунда Кубка Англии, в котором «Брайтон» принимал «Ливерпуль».
Гости открыли счет на 30-й минуте, но хозяева сумели отыграть еще до перерыва. В компенсированное время встречи команда Роберто де Дзерби вырвала победу, избежав переигровки. Отличился японский полузащитник Каору Митома.
Отметим, что 14 января «Брайтон» обыграл «Ливерпуль» и в чемпионате. Тогда встреча на «Амекс Стэдиум» завершилась со счетом 3:0.
Жеребьевка пятого раунда Кубка Англии состоится 30 января.
Кубок Англии. 1/16 финала
«Брайтон» – «Ливерпуль» – 2:1
Данк (39), Митома (90+2) – Эллиотт (30).
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