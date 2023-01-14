Брайтон Де Дзерби разгромил Ливерпуль, Эвертон с Миколенко проиграл Святым
Завершились еще 4 матча 20-го тура АПЛ
В субботу, 14 января, состоялись несколько матчей 20-го тура АПЛ.
«Брайтон» экс-тренера донецкого «Шахтера» Де Дзерби разгромил «Ливерпуль» со счетом 3:0. «Вулвз» минимально обыграл «Вест Хэм», а «Ноттингем Форест» со счетом 2:0 выиграл у «Лестера».
Ранее у себя на стадионе «МЮ» обыграл в дерби «Ман Сити». Единственная команда АПЛ за 14 января, которая не выиграла у соперника на свое стадионе, это «Эвертон» с украинским защитником Виталием Миколенко. «Ириски» проиграли «Саутгемптону» со счетом 1:2, а Миколенко провел на поле все игровое время.
Чемпионат Англии по футболу. 14 января
АПЛ. 20-й тур
«Брайтон» – «Ливерпуль» – 3:0
Голы: Марч, 47, 53, Уэлбек 82
«Вулверхэмптон» – «Вест Хэм» – 1:0
Гол: Поденсе, 48
«Ноттингем Форест» – «Лестер» – 2:0
Голы: Джонсон, 56, 85
«Эвертон» – «Саутгемптон» – 1:2
Голы: Онана, 39 – Уорд-Проуз, 46, 78
FT: ANOTHER SPECIAL WIN! 🤯— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) January 14, 2023
[3-0] 📲 https://t.co/S3j1TIeLz3 // #BHAFC 🔵⚪️ pic.twitter.com/uUs3gMigXb
➕3️⃣— Wolves (@Wolves) January 14, 2023
YOU REDS! ❤️ pic.twitter.com/zmLQWo5SiZ— Nottingham Forest FC (@NFFC) January 14, 2023
FT. pic.twitter.com/RwRwFqYXAB— Everton (@Everton) January 14, 2023
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