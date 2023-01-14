Брайтон Де Дзерби разгромил Ливерпуль, Эвертон с Миколенко проиграл Святым

В субботу, 14 января, состоялись несколько матчей 20-го тура АПЛ.

«Брайтон» экс-тренера донецкого «Шахтера» Де Дзерби разгромил «Ливерпуль» со счетом 3:0. «Вулвз» минимально обыграл «Вест Хэм», а «Ноттингем Форест» со счетом 2:0 выиграл у «Лестера».

Ранее у себя на стадионе «МЮ» обыграл в дерби «Ман Сити». Единственная команда АПЛ за 14 января, которая не выиграла у соперника на свое стадионе, это «Эвертон» с украинским защитником Виталием Миколенко. «Ириски» проиграли «Саутгемптону» со счетом 1:2, а Миколенко провел на поле все игровое время.

Чемпионат Англии по футболу. 14 января

АПЛ. 20-й тур

«Брайтон» – «Ливерпуль» – 3:0

Голы: Марч, 47, 53, Уэлбек 82

«Вулверхэмптон» – «Вест Хэм» – 1:0

Гол: Поденсе, 48

«Ноттингем Форест» – «Лестер» – 2:0

Голы: Джонсон, 56, 85

«Эвертон» – «Саутгемптон» – 1:2

Голы: Онана, 39 – Уорд-Проуз, 46, 78