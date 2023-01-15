14.01.2023, FT 1 : 2
Англия15 января 2023, 02:54 | Обновлено 15 января 2023, 03:42
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Эвертон – Саутгемптон – 1:2. Победный дубль Уорд-Проуза. Видео голов и обзо
Вашему вниманию видеообзор поединка чемпионата Англии
15 января 2023, 02:54 | Обновлено 15 января 2023, 03:42
26
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В субботу, 14 января, в 20-м туре английской Премьер-лиги в Ливерпуле сыграли «Эвертон» и «Саутгемптон».
На гол Онана на 39-й минуте, который вывел «ирисок» вперед, гости смогли ответить двумя голами в исполнении Уорд-Проуза и одержать волевую победу – 2:1.
Чемпионат Англии. 20-й тур
Эвертон – Саутгемптон – 1:2
Голы: Онана, 39 – Уорд-Проуз, 46, 78.
Видеообзор матча
События матча
78’
ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Уорд-Проуз (Саутгемптон).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Уорд-Проуз (Саутгемптон).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Амаду Онана (Эвертон).
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