В субботу, 14 января, в 20-м туре английской Премьер-лиги в Ливерпуле сыграли «Эвертон» и «Саутгемптон».

На гол Онана на 39-й минуте, который вывел «ирисок» вперед, гости смогли ответить двумя голами в исполнении Уорд-Проуза и одержать волевую победу – 2:1.

Чемпионат Англии. 20-й тур

Эвертон – Саутгемптон – 1:2

Голы: Онана, 39 – Уорд-Проуз, 46, 78.

Видеообзор матча