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Чемпионат Англии
Эвертон
14.01.2023, FT 1 : 2
Саутгемптон
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Англия
15 января 2023, 02:54 | Обновлено 15 января 2023, 03:42
26
0

Эвертон – Саутгемптон – 1:2. Победный дубль Уорд-Проуза. Видео голов и обзо

Вашему вниманию видеообзор поединка чемпионата Англии

15 января 2023, 02:54 | Обновлено 15 января 2023, 03:42
26
0
Эвертон – Саутгемптон – 1:2. Победный дубль Уорд-Проуза. Видео голов и обзо
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 14 января, в 20-м туре английской Премьер-лиги в Ливерпуле сыграли «Эвертон» и «Саутгемптон».

На гол Онана на 39-й минуте, который вывел «ирисок» вперед, гости смогли ответить двумя голами в исполнении Уорд-Проуза и одержать волевую победу – 2:1.

Чемпионат Англии. 20-й тур

Эвертон – Саутгемптон – 1:2

Голы: Онана, 39 – Уорд-Проуз, 46, 78.

Видеообзор матча

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Уорд-Проуз (Саутгемптон).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Уорд-Проуз (Саутгемптон).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Амаду Онана (Эвертон).
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Источник ФК Эвертон
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