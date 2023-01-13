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Англия
13 января 2023, 22:55 |
119
0

Эвертон – Саутгемптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Сможет ли команда Виталия Миколенко выиграть первый матч в 2023 году?

13 января 2023, 22:55 |
119
0
Эвертон – Саутгемптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Twitter. Виталий Миколенко

14 января на «Гудисон Парк» пройдет матч 20-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Эвертон» встретится с «Саутгемтоном». Старт поединка запланирован на 16:00 по киевсокму времени.

Эвертон

Команда в прошлом сезоне спаслась, сумев угадать со сменой наставника. На фоне Рафы Бенитеса Фрэнк Лэмпард справился неплохо, успев набрать достаточно очков для «выживания» в Премьер-Лиге. Но на нечто большее англичанин просто оказался не способен, более того, сейчас картина для «ирисок» - просто дежавю начала 2022-го. Ладно вылет из кубка - там и в соперниках был «Манчестер Юнайтед», и, главное, просто сейчас не до траты сил на альтернативные турниры. Но ведь и в Премьер-Лиге после неплохого отрезка на старте взято только 1 победу в 10 матчах. А в 5 крайних - и вовсе набрали только 1 балл. Причем там, где этого как раз было ждать невозможно: с «Манчестер Сити», вырвав 1-1 с чемпионом. Но что толку, если зимой до этого были поражения «Вулверхэмптону» (из-за гола на 95-й минуте) и «Брайтону». «Синие» уже в зоне вылета.

Саутгемптон

Клуб демонстрирует «Эвертону», что не все так уж быстро и положительно меняется при тренерской рокировке. Да, старт был провален (особенно на фоне ожиданий после достаточно амбициозной летней трансферной кампании), и отставка Ральфа Хазенхюттля, несмотря на все его прежние заслуги, никого не удивила. Но пока что его преемник, Натан Джонс, хорошо получается только в кубковом формате. При этом гораздо важнее показать наконец-то результат в Премьер-Лиге. А там серия поражений продолжается и после затяжной паузы, в декабре-январе. Очки «святые» не смогли набрать ни с «Брайтоном», ни с «Фулхэмом», ни даже с «Ноттингем Форест». Серия без очков достигла уже 6 туров АПЛ кряду - отсюда и последнее место. Спасти призван Оршич, памятный по игре за сборную Хорватии на чемпионате мира. Но он и в «Динамо» (Загреб) не потрясал результативностью.

Статистика личных встреч

«Эвертон» выиграл трижды в 4-х крайних поединках. Даже этой осенью «ириски» оформили на выезде волевые 2-1.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом клуб из Ливерпуля. Но для обоих аутсайдеров, и особенно их менеджеров, это во многом решающий матч. Так что ждем отчаянной борьбы и «оба забьют» с коэффициентом – 1,88 от Parimatch.

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Источник Sport.ua
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