Фрэнк ЛЭМПАРД: «Страсть Эвертона не подлежит сомнению»
Наставник «ирисок» – о поражении от «Саутгемптона»
Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард поделился эмоциями от поражения подопечных в матче 20-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (1:2).
«Наша страсть не подлежит сомнению. Это была трудная игра, потому что две команды сражались за очки, находясь не там, где хотели бы быть. У нас были свои шансы, но мы ими не воспользовались. Это неудачный день. Мы должны взять на себя ответственность, в первую очередь я сам. Мы должны делать лучше.
В первом тайме мы были в порядке. Мы играли довольно прямолинейно и имели представление о том, что мы хотели сделать. Я сказал игрокам: «Это не огромная тактическая игра, нам просто нужно сплотиться и приложить усилия». Здешние фанаты относятся к этому с пониманием. Гол после перерыва изменил ход игры», – заявил Лэмпард.
«Эвертон» в таблице АПЛ занимает 19-е место с 15 очками. У «Саутгемптона» 20-я позиция и также 15 пунктов.
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