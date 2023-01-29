Англия29 января 2023, 19:05 | Обновлено 29 января 2023, 19:32
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Брайтон – Ливерпуль – 2:1. Де Дзерби побил Клоппа. Видео голов, обзор матча
Вашему вниманию видеообзор поединка Кубка Англии
29 января 2023, 19:05 | Обновлено 29 января 2023, 19:32
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В воскресенье, 29 января, в матче 1/16 финала Кубка Англии «Брайтон», руководимый экс-наставником донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби, выяснил отношения с «Ливерпулем» немецкого специалиста Юргена Клоппа.
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Де Дзерби.
Видеообзор матча
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Каору Митома (Брайтон).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Льюис Данк (Брайтон).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Харви Эллиотт (Ливерпуль).
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