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Кубок Англии
Брайтон
29.01.2023, FT 2 : 1
Ливерпуль
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Англия
29 января 2023, 19:05 | Обновлено 29 января 2023, 19:32
393
0

Брайтон – Ливерпуль – 2:1. Де Дзерби побил Клоппа. Видео голов, обзор матча

Вашему вниманию видеообзор поединка Кубка Англии

29 января 2023, 19:05 | Обновлено 29 января 2023, 19:32
393
0
Брайтон – Ливерпуль – 2:1. Де Дзерби побил Клоппа. Видео голов, обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 29 января, в матче 1/16 финала Кубка Англии «Брайтон», руководимый экс-наставником донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби, выяснил отношения с «Ливерпулем» немецкого специалиста Юргена Клоппа.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Де Дзерби.

Видеообзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Каору Митома (Брайтон).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Льюис Данк (Брайтон).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Харви Эллиотт (Ливерпуль).
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видео голов и обзор Кубок Англии по футболу
Источник Sport.ua
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