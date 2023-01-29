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29.01.2023, FT 0 : 0
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Украина. Премьер лига
29 января 2023, 18:00 | Обновлено 29 января 2023, 18:04
489
0

Днепр-1 расписал мировую с клубом из Черногории на сборе в Турции

Матч с «Сутьеской» голами не порадовал

29 января 2023, 18:00 | Обновлено 29 января 2023, 18:04
489
0
Днепр-1 расписал мировую с клубом из Черногории на сборе в Турции
СК Днепр-1

«Днепр-1» провел очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.

В воскресенье спортклубовцы расписали безголевую ничью с клубом «Сутьеска» Никшич (Черногория).

Ранее луганская «Заря» обыграла «Академию Пандев», а «Минай» разошелся миром со «Спартаком» из Варны.

Контрольный матч

«Сутьеска» – «Днепр-1» – 0:0

СК «Днепр-1»: 93. Валеф, 42. Пасич (29. Назаренко, 46), 5. Сарапий, 45. Сваток (кап), 44. Хайнер, 23. Бланко, 41. Рубчинский, 14. Бабенко, 10. Пихаленок, 19. Гуцуляк, 7. Довбик.

С 70-й минуты: 1. Рыбак, 6. Горбунов, 18. Гомес, 3. Адамюк, 46. Кононов, 30. Танковский, 23. Бланко, 28. Подлепенец, 29. Назаренко, 43. Танчик, 47. Пеглоу.

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Источник Sport.ua
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